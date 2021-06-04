Горячая мамочка: Ирина Шейк в расстегнутом мини-платье прогулялась с дочкой и экс-женихом Брэдли Купером

Ирина нарядилась в бежевое кожаное мини-платье, на котором она кокетливо расстегнула верхнюю пуговку. Фото: EAST NEWS

Ирина Шейк и Брэдли Купер рассталась в 2019 году, но сохранили хорошие отношения ради дочки, четырехлетней Леи. Время от времени супермодель и голливудский актер видятся и даже гуляют вместе, правда, это случается не часто. Свидетелями такого родительского свидания накануне как раз и стали папарацци. Фотографы сняли Ирину и Брэдли, шагающих по нью-йоркской улице вместе с дочкой.

Девочка гордо шла рядом с родителями в розовом платье принцессы. Фото: EAST NEWS

Судя по всему, Шейк и Купер решили отвести Лею на детский праздник. Девочка гордо шла рядом с родителями в розовом платье принцессы. Впрочем, ее мама Ирина была не менее хороша. Стоило 35-летней модели появиться на детской площадке, как к ней тут же оказались прикованы все взгляды. Виной тому – слишком короткая юбка, едва прикрывающая ее загорелые бедра. Ирина нарядилась в бежевое кожаное мини-платье, на котором она кокетливо расстегнула верхнюю пуговку. Образ дополнили сумка-седло и кожаные сапожки в тон. Можно предположить, что такой горячий образ манекенщица выбрала специально для прогулки с «бывшим».

Фотографы сняли Ирину и Брэдли, шагающих по нью-йоркской улице вместе с дочкой. Фото: EAST NEWS

Неизвестно, как 46-летний Купер отнесся к слухам о том, что Ирина встречается с рэпером Канье Уэстом. Новость об этом неожиданно появилась на днях в западных таблоидах. Музыкант сейчас как раз разводится со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака и, как уверяют источники, положил глаз на Ирину.

- Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Брэдли Купера, - сообщил анонимный инсайдер. К слову, Шейк и Уэст знакомы уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на его песню «Power», где она сыграла ангела. А два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже.

Стоило 35-летней модели появиться на детской площадке, как к ней тут же оказались прикованы все взгляды. Фото: EAST NEWS

Незадолго до этого те же таблоиды опубликовали совсем другую информацию: якобы сердце Ирины давно занято. Но она не спешит предавать огласке эти отношения, потому что ее избранником стал ее личный тренер по фитнесу Джейсоном Уолшем. Уолш является личным тренером многих звезд кино и шоу-бизнеса, среди его клиенток - Эмма Стоун, Эшли Грин, Мэтт Дэймон, Хлоя Грейс Морец и многие другие. Тренировал Уолш и актера Брэдли Купера. Впрочем, неизвестно, насколько эти слухи являются достоверными.

Судя по всему, Шейк и Купер решили отвести Лею на детский праздник. Фото: EAST NEWS

После расставания с Купером Ирина так и не завела серьезных отношений – таких, чтобы о них можно было поведать миру. Да и Брэдли Купер с тех пор не был замечен в компании ни одной красавицы. Если их и видят где-то, то исключительно друг с другом и вместе с дочкой. Брэдли заботливо отводит Лею в детский сад (к слову, русскоязычный) и забирает ее после уроков танцев и рисования.