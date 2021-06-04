Почти половина американцев убеждены, что динозавры все еще живы

Фигуры динозавров в развлекательном парке, Германия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование, проведенное в США по заказу студии, планирующей запуск на Disney Junior нового шоу для дошкольников о динозаврах, дало неожиданные результаты: большинство взрослых американцев ничего не знают о доисторических животных, а часть опрошенных уверены, что динозавры живут и сегодня.

«Парк Юрского периода» превратился из блокбастера в теорию заговора», – пишет издание Study Finds.

Выяснилось, что 40% американцев уверены, что динозавры существовали не миллионы лет назад, а всего 2-10 тысяч лет тому и делили просторы с доисторическими людьми.

Примерно 10% респондентов заявили, что динозавры вымерли всего около 100 лет назад. Больше половины опрошенных (54%) убеждены, что доисторические ящеры населяли исключительно Африку и Северную Америку и никогда не слышали о том, что кости динозавров обнаружены по всему миру. Подавляющее число взрослых смогло назвать лишь четырех динозавров, причем лидером однозначно является тиранозавр рекс.

Большинство из участников опроса не смогли на предложенных картинках идентифицировать ископаемых ящеров, причем даже таких известных, как бронтозавр или знаменитый трехрогий трицератопс.

Вместе с тем, большинство взрослых американцев заявили, что очень увлеклись динозаврами в детстве, а родители детей до 16 лет убеждены, что их чада также разделяют любовь к вымершим животным.