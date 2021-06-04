В Саудовской Аравии реформируют работу мечетей

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Министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдуллатиф аль-Шейх предложил транслировать мечетям только проповеди, а не призывы к молитвам. И те, и другие традиционно звучат через динамики, установленные на минаретах.

- Тем, кто хочет молиться, не нужно ждать призыва к молитве от имама, - заявил аль-Шейх в эфире государственного телевидения.

Также, чтобы защитить здоровье детей и пожилых людей от громких звуков, он предложил уменьшить громкость динамиков, передает LeParisien.

Мера, довольно хорошо принятая населением, сразу же вызвала возмущение в религиозных и консервативных кругах королевства, в котором находятся два из трех священных городов ислама - Мекка и Медина.

Изменения, происходящие в Саудовской Аравии, являются частью реформ, проводимых наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Он считает, что, в первую очередь, стране надо удовлетворить потребности молодого поколения, которое составляет две трети от общего населения.

В стране уже разрешили женщинам водить автомобиль, а также совместное присутствие мужчин и женщин в зрительных залах на разного рода мероприятиях, что ранее запрещалось.

При этом в Саудовской Аравии строго преследуется политическое инакомыслие. За последние три года там были арестованы десятки женщин-активисток, священнослужителей и журналистов.

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