В Британии обнародовали план празднования платинового юбилея королевы

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец поделился планами празднования 70-летия пребывания на троне Елизаветы II. Несмотря на то, что на престол королева взошла в феврале 1952 года, торжественные мероприятия, как и подобные ранее, пройдут в июне.

В честь праздника британцам дадут отдохнуть: во-первых, на 2 июня 2022 года перенесут так называемые банковские каникулы (традиционно нерабочий день, приходящийся на последний понедельник мая), а, во-вторых, ввиду исключительности события добавят один выходной день. Таким образом, отдыхать Соединенное Королевство будет со 2 по 5 июня 2022 года включительно.

На первый день торжеств запланирована праздничная демонстрация из 5 тысяч граждан Великобритании и стран Содружества, смена почетного караула, в которой примут участие почти полторы тысячи солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей, а также праздничный концерт.

На следующий день, в пятницу, пройдет благодарственный молебен в соборе св. Павла.

В субботу Елизавета II вместе с членами королевской семьи будет присутствовать на Эпсомском дерби, по окончании которого вновь пройдет торжественный концерт.

По информации источников, часть номеров будет посвящена выдающимся событиям 70-летнего царствования Елизаветы II, но состав участников и детали программы пока хранятся в строгом секрете.

На последний день празднований, воскресенье, запланирован праздничный обед во дворце для представителей общественности, а также театрализованное шествие. Завершится день вечеринками под открытым небом по всей стране.

В течение всего следующего года сама королева и члены ее семьи будут путешествовать по всему Соединенному королевству и миру, принимая участие в различных празднованиях, посвященных юбилею.

Ожидается, что Елизавета II будет присутствовать на всех мероприятиях, запланированных на июнь следующего года, за исключением юбилейного обеда.

По свидетельствам людей, близких к королевской семье, Елизавета II с нетерпением ожидает праздника, видя в нем возможность немного отвлечься от проблем, которые принес год нынешний.

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