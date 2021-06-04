«Берегите Землю, ее больше не производят»: глава Росприроднадзора подписала важный меморандум

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова подписала меморандум о взаимодействии с субъектами РФ в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Документ адресован 18 регионам, в том числе входящим в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение». С каждым регионом Меморандум будет подписываться Росприроднадзором индивидуально.

- Такая проблема существует не только в Сибири. Она существует там, где есть большие промышленные центры, которые осуществляют соответствующие выбросы. Мы должны сделать все, чтобы выполнить указ президента и на 20% снизить выбросы - вредные либо валовые. И мы должны учесть пожелания других городов, которые тоже хотят войти в эту федеральную программу и улучшить экологическую ситуацию. Мы должны понимать, что экология - это дело каждого и это навсегда. Надо привыкать к тому, что вопросы экологии теперь во главе угла. Это новая экономика, это совершенно другой подход. Именно экология определяет среду существования человека. По большому счету, вся экономика, которая представлена на форуме, - только для людей. И знаете, берегите Землю, ее больше не производят, - перефразировала Марка Твена глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

О том, почему этот документ так важен, рассказал Геннадий Гусельников, председатель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», на площадке которой и состоялась церемония подписания.

- Речь идет о решении задачи по включению наших городов с неблагоприятной окружающей средой, плохим качеством атмосферного воздуха в федеральный проект «Чистый воздух». Для этого требуется провести определенные подготовительные работы. И соглашение с Росприроднадзором было направлено как раз на достижение этих целей. Светлана Геннадьевна завизировала все экземпляры соглашения, мы начинаем по нему работать. Мы договорились в конце июня собрать межрегиональное совещание с заинтересованными ведомствами и приступить к выработке практического плана действий, - сказал Геннадий Гусельников.