Составлен рейтинг загрязнителей воздуха: Транспорт, частный сектор, ТЭЦ и промышленность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское экологическое движение (РЭД) выступает за возрождение программ экологической эпидемиологии и разработку экологических стандартов для конкретных территорий страны. Об этом Сергей Хорошаев говорил и в своем выступлении на форуме, и в интервью нашему корреспонденту.

- Никто не говорит о связи экологии со здоровьем населения, - подчеркнул Хорошаев. - У нас экология ради экологии существует. А тему экологической эпидемиологии не затрагивают. Например, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отмечает, что экологические проблемы в стране из-за промышленников, которые не слушают экологов на предприятиях. И в обществе бытует миф, что все проблемы в экологии из-за заводов. Но мы проводили исследование в крупном городе - что там влияет на воздух. На первом месте – транспорт. На втором – частный сектор. Третье место – ТЭЦ. И какие-то проценты – промышленные предприятия. То есть статистика показывает - далеко не во всем виновата злая промышленность и жадный бизнес. Очищать воздух, почву и воду не от всего подряд, а от конкретных загрязнителей, которые более всего влияют на здоровье людей конкретного района. Никакого бюджета Российской Федерации не хватит, чтобы страну сделать идеальной чистой, но ресурсы для решения конкретных задач, для создания экологических стандартов конкретных территорий есть.

- Что касается экологической эпидемиологии, как экология связана со здоровьем, в стране в этом плане что-то меняется?

- Эксперт Альбина Макаева провела важное исследование. Объединила научные исследования в единый отчет. И научно доказала связь конкретных загрязнителей с конкретными заболеваниями. Мы сделали запрос в Роспотребнадзор, в Росприроднадзор с запросом, где были скачки, нарушение концентраций загрязняющих веществ. И теперь, имея такое научное исследование, мы знаем, какие вещества влияют, например, на сердечно-сосудистые заболевания. Важно доносить до власти, что если не почистить загрязнители на конкретных территориях, то люди там постоянно будут болеть определенными заболеваниями. Отсюда в разных районах, регионах нужно применять разные технологии. Ведь где-то много железа и мало магния и наоборот. Как можно на разных территориях говорить об одних и тех же технологиях и одной и той же рекомендованной еде? Все нужно конкретизировать.

- Исследование молодого ученого касалось нескольких регионов?

- Она взяла все исследования, которые были проведены в России. Если исследование проводилось в Москве, это не значит, что это не важно для других регионов. Здесь связь не по территории, а связь заболевания и поллютанта. Мы смотрим, для каких территорий что актуально. Эти данные не открыты, их нельзя просто взять и почитать. Мы их запрашиваем и надеемся, что они будут для нас открыты. Иначе мы застрянем на этом этапе.

- Будут ли такие проекты учитываться в ходе Национальной экологической премии, которую Российское экологическое движение запустило вместе с «Комсомольской правдой»?

- Безусловно. Если у нас этого не будет, то мы опять будем изучать, кто как использует инструменты для непонятных целей.

- Экспертное сообщество готово к участию в Национальной экологической премии «Чистый воздух»?

- Экспертный совет у нас расширяется. Включены разные эксперты. Не только ученые. В том числе люди с практикой государственного управления, юридической практики, бизнеса. У нас от юристов, которые занимаются совершенствованием законодательства, до космических технологий.

- Когда стартует премия?

- Окончательно в ближайшее время обозначим сроки.