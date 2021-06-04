Сегодня застройщики конкурируют между собой не ценой, а качественной проработкой проекта

Собрались на винзаводе

Есть в Воронеже культовое место — арт-кластер на Кольцовской, 24. Когда-то там размещалась Казенная винная монополия, а теперь, благодаря усилиям местных энтузиастов, в старых кирпичных стенах более чем вековой давности, создан уютный комплекс. Место отлично подходит, как для официальных, так и для неформальных творческих встреч. Например, для ставшего уже всероссийским, архитектурно-градостроительного форума Зодчество ВРН, в котором приняли участие специалисты со всей страны. Важной частью программы стала встреча трех региональных маршрутов образовательной программы Архитекторы.РФ.

Форум Зодчество ВРН – не только место, где можно послушать интересные лекции о городах России. Здесь собираются и те, кто буквально определяет градостроительную политику - руководители профильных департаментов из различных регионов и главы городов. Власти все активнее используют такие встречи как возможность рассказать горожанам о своих идеях и услышать встречные предложения.

- Мы будем признательны, если вы расскажете нам о градостроительных решениях, которые мы пока еще не применяем, о которых не знаем, - обратился к участникам форума губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, градостроительная политика является ключевым направлением в работе муниципальных властей.

- Такие мероприятия, как «Зодчество ВРН», дают возможность синхронизироваться в работе специалистам смежных сфер, за счет чего кратно повышается эффективность нашей совместной работы, - сказал глава региона. - Проведение предыдущих форумов показало, что творческие решения и идеи, которые предлагаются для обсуждения, находят свое отражение в дальнейшей деятельности, связанной с развитием городской территории.

Улица Василия Пескова

Одним из центральных событий форума стало представление концепции новой застройки в Воронеже. На заброшенном опытном сельхозучастке развернется современное строительство.

- На участке площадью 52,43 га будет возведено порядка 732 тыс. кв. м. жилья, - рассказали kp.ru в пресс-службе ДОМ.РФ. - Здесь будет построено два детских сада суммарной площадью 600 мест, встроенно-пристроенные детские сады суммарной площадью 450 мест, школа на 1 575 мест. Проектом предполагается благоустройство двух скверов и бульвара.

Однако жители обеспокоены, не появится ли на месте заросшего пустыря хоть с какой-то зеленью - каменный мешок. Но в том-то и суть заключенного договора комплексного освоения территории, что он дает горожанам большие возможности для участия в проекте. К тому же за ходом реализации пилотного проекта наблюдают и власти. Например, глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков (он же руководитель форума) отметил важность озеленения проектируемого микрорайона. Но это можно исправить в ходе доработки проекта.

Внимательно следят за ходом пилотного проекта и федеральные власти: нагромождения квадратных метров не будет.

- Поверьте, сегодня на всех уровнях власти понимают, что нужно менять облики городов, - сказал, выступая на форуме, замруководителя Минстроя Никита Стасишин. - Нужно создавать новую среду для жизни. Сегодня застройщики конкурируют между собой не ценой, а качественной проработкой проекта, созданием комфортной среды для проживания со всеми необходимыми элементами - спортивными и прогулочными зонами и так далее.

Кстати, одну из улиц в планируемом микрорайоне застройщики предлагают назвать именем легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова, уроженца воронежской земли. Свой профессиональный путь Василий Михайлович начинал в воронежской газете «Молодой коммунар».

Спецкурс для зодчих

Профессионального веса воронежскому форуму добавило и участие в нем слушателей программы Архитекторы.РФ. Страна остро нуждается в разработчиках градостроительных идей.

Почти половина многоквартирных домов в России построены более полувека назад. Для переселения из ветхого и аварийного жилья необходимо новое массовое строительство. Но для создания комфортного жилищного пространства нужна целая армия архитекторов. Не просто обладателей дипломов, а продвинутых специалистов. Для решения этой задачи при участии Минстроя и ДОМ.РФ, был разработан стратегический проект Архитекторы.РФ, формирующий кадровый резерв тех, кто будет определять облик современных городов.

- Каждый год по конкурсу отбирается 100 участников, и мы проходим обучение по пяти модулям, - рассказал kp.ru участник форума, эксперт Минстроя Артем Гебелев. - Очень много моих коллег после окончания курса принимают участие в реальных проектах, их идеи по благоустройству особенно востребованы в малых городах и исторических поселениях.

Длится обучение полгода. По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, целый ряд выпускников этой программы напрямую влияют и на градостроительное развитие Воронежа.

- Руководство города и региона готово привлекать молодых специалистов для решения достаточно ответственных и сложных задач, - сказал Филиппов. - А сам Воронеж показывает реальные примеры позитивных изменений.