Представитель делегации полномочных послов африканских государств: большая Сибирь протянула нам руку дружбы

Анисет Габриэль Кочофа рассчитывает на сотрудничество Сибири и Африки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иностранные гости побывали на площадке Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на ПМЭФ. А Верховный комиссар по международному сотрудничеству, заместитель Генерального секретаря Евразийской организации экономического сотрудничества господин Анисет Габриэль Кочофа выступил с яркой речью на открытии стенда «Большая Сибирь». Этот стенд объединяет 10 регионов Сибирского федерального округа, которые представили более 200 инвестпроектов на различную тематику: промышленность, сельское хозяйство, инновации, транспорт, туризм. Анисет Габриэль Кочофа говорит, что его страну могут заинтересовать эти направления, а Сибирь может стать для Африки надежным партнером:

- Сегодня исторический день, потому что большая Сибирь, Сибирский федеральный округ протягивают руку дружбы и предлагают сотрудничество нашему континенту. Я, как африканец по рождению, но русский по духу (а я объехал практически все регионы Сибири), могу сказать, что у этого региона есть что предложить нам. К сожалению, мы не всегда знаем потенциал этого региона. Но сегодня, я повторяю, наступает другая эра. Сибирский федеральный округ - богатейший экономический регион. Уникальный, с большим потенциалом. Мой континент - Африка - это 1 миллиард 300 миллионов жителей, 54 государства, более 30 миллионов квадратных километров с богатейшими природными ресурсами, и он может служить для Сибири надежным партнером.

Верховный комиссар по международному сотрудничеству во время выступления перед губернаторами сибирских регионов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анисет Габриэль Кочофа стоял у истоков создания Ассоциации иностранных студентов в России, он идеально говорит на русском языке. Пользуясь случаем, он поблагодарил нашу страну и за это.

- Спасибо российским вузам, которые готовят нам кадры. И спасибо губернаторам округа, которые сегодня проявили желание помочь и быть рядом с африканским континентом. Спасибо «Сибирскому соглашению», которое каждый день старается сдружить нас, - закончил речь Анисет Габриэль Кочофа.

СПРАВКА «КП»

Анисет Габриэль Кочофа родился 27 февраля 1959 года в африканской Республике Бенин. Верховный комиссар по международному сотрудничеству, заместитель Генерального секретаря Евразийской организации экономического сотрудничества. Ранее - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской Федерации и в странах СНГ. Профессор Пензенского государственного университета, доцент Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, доцент Российского университета дружбы народов, президент Верховного совета бенинских граждан, проживающих за рубежом (HCBE), консультант президента Республики Бенин по вопросам природных ресурсов Республики Бенин, Генеральный секретарь Международной федерации межуниверситетского спорта.