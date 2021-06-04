Помощник Президента РФ Игорь Левитин заявил о проведении Всероссийских арктических игр

Игорь Левитин во время выступления на ПМЭФ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На открытии стенда «Большая Сибирь», на котором представлены инвестпроекты 10 регионов Сибирского федерального округа, побывал Игорь Левитин, помощник Президента РФ.

- С «Сибирским соглашением» мы работаем уже не один год. Очень хороший проект. Во время обсуждения задач в рамках комиссии Государственного совета «Большая Сибирь» всегда присутствует и не просто присутствует, а выступает со многими инициативами, которые потом приходится решать и Правительству РФ, и Администрации Президента, - сказал на открытии стенда Игорь Левитин. А потом перешел к важному проекту, который касается Сибири: - Только что мы вернулись из Норильска, были в Дудинке, провели спортивные соревнования. И мы договорились, что будем теперь проводить Всероссийские арктические игры. Думаю, что для коренных народов Севера очень важно, чтобы они были задействованы вместе с нами в общей спортивной семье.

Ранее во время совещания «Российская Арктика - территория спорта и туризма» в Норильске помощник Президента РФ Игорь Левитин предложил проводить Всероссийские арктические игры. Первые такие соревнования могут пройти в 2023 или 2024 году.