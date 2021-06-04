В Звенигороде мать заподозрили в избиении приемного сына из-за кошки Фото: Shutterstock

Это произошло в одном из детских садов Звенигорода. Обычно утром родители приводят детей в группу и дожидаются, когда воспитатель их примет, а медик измерит температуру и отметит всё в журнале. Этот порядок знают все родители. Но недавно процедуру нарушила мама 3-летнего Коли (имя изменено). 45-летняя Галина (имя изменено) привела мальчика и, объяснив что сильно спешит, сразу же выскочила за дверь. Женщина выглядела взволнованной. Воспитательница удивилась такому поведению, но сделала скидку из-за профессии. Мама Коли — врач с 20-летним стажем в известном научном центре, а в пандемию на врачей ложится очень большая нагрузка.

Воспитательница взяла мальчика за руку и предложила пойти измерить температуру. Для этого мальчика отвели к медсестре. Наклонившись к ребёнку, медик заметил у него на щеке царапину и синяк на шее. Она присмотрелась получше, и, когда мальчик повернул голову увидела у него за ухом ещё один синяк.

Медсестра спросила у мальчика, как он получил царапину и ушибы. Ребёнок ответил, что он хотел поиграть с кошкой, но случайно не рассчитал силы и придавил её. Животное зашипело и ударило его лапой по лицу, из щеки пошла кровь. И когда это заметила мама, она очень рассердилась и избила его.

Воспитательница и медик рассказали об этом заведующей, а она позвонила в полицию. Руководство образовательных учреждений обязано сообщать о подобных случаях в органы опеки и отдел по делам несовершеннолетних. Сделав все нужные звонки, заведующая позвонила и матери мальчика и спросила, откуда у ребёнка появились синяки и попросила приехать в сад. По телефону Галина спокойно объяснила, что у неё много работы, а Коля просто два раза упал с кроватки. Но версия мальчика звучала для заведующей убедительнее.

— Поступило обращение от руководства детского сада о том, что во время осмотра малолетнего ребёнка были обнаружены телесные повреждения, а именно гематомы на лице и шее. Со слов несовершеннолетнего его избила мать, — сообщил источник kp.ru

Вскоре в детский садик приехала полиция и служба опеки, дождаться маму мальчика им так и не удалось. Колю стали осматривать без неё.

После случившегося семью поставили на учёт и стали проверять. Выяснилось, что Коля приёмный ребёнок, 45-летняя женщина решила усыновить мальчика одна, мужа у неё нет. Сейчас усыновление ещё не завершено. Органы опеки уже успели дать своё одобрение, но процедура ещё не завершена. Теперь не известно, как эта ситуация отразится на принятии окончательного решения. Пока Коля продолжает посещать детский садик, теперь воспитатели уделяют ему особенное внимание.