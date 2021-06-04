В Москве задержали мошенников, обманувших ветерана, которого на Параде Победы укрыл плащом Владимир Путин

За расследованием этого уголовного дела пристально следили не только неравнодушные россияне, но и администрация Президента. Фото: прокуратура Москвы

За расследованием этого уголовного дела пристально следили не только неравнодушные россияне, но и администрация Президента. Еще в последних числах мая на удочку мошенников попался ветеран Великой Отечественной войны, 96-летний москвич, Владимир Пронин. У героя войны, который в этом году на Параде Победы сидел рядом с президентом Владимиром Путиным, обманом выманили все сбережения – 400 тысяч рублей.

Причем действовали бандиты дерзко, ветерану один из них представился участковым уполномоченным полиции. Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» на личный контроль взял руководитель МВД, Владимир Колокольцев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично выразил надежду, что негодяев поймают.

И это случилось. В четверг, 3 июня, в Москве задержали двоих мужчин.

У героя войны, который в этом году на Параде Победы сидел рядом с президентом Владимиром Путиным, обманом выманили все сбережения – 400 тысяч рублей. Фото: прокуратура Москвы

- Подозреваемые задержаны и сейчас дают показания, - сообщила «Комсомольской правде» Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Как сало известно «КП», один из них частично признал вину. В свое оправдание он заявил, мол не знал, что обманывает ветерана ВОВ. Скорее всего, Василий Пронин - не единственная жертва банды. Сейчас полиция проверяет их на причастность к другим похожим преступлениям.

Напомним, свои сбережения преступникам Василий Пронин отдал под предлогом участия в задержании банды мошенников. Один из подозреваемых представился участковым уполномоченным по Кунцевскому району Москвы. Эту схема обмана преступники в Москве используют нередко. Ранее лжеполицейские обманули тещу известного спортивного комментатора Виктора Гусева.

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