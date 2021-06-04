Сессия «Что Россия придумывает сейчас» завершила первый день работы Форума Креативного Бизнеса

Первый день работы Форума Креативного Бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме завершился пленарной сессией «Что Россия придумывает сейчас?», организованной при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Эксперты обсудили вопросы глобальной конкуренции, потенциала российской креативной отрасли, рисков и барьеров, которые мешают быстрому темпу развития креативной сферы. Они сошлись во мнении, что России необходимо создать экосистему, которая бы способствовала развитию талантов внутри страны. Эта необходимость обусловлена тем, что сегодня на рынке креативных индустрий растет конкуренция за творческих людей. Борьба за кадры идет не только между корпорациями, но и даже между странами.

На сессии выступили замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова; замминистра культуры РФ Ольга Ярилова; начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков; директор Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков; Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева; председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и Ассоциации анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева; режиссер, продюсер и сценарист, основатель Bazelevs Тимур Бекмамбетов, а также генеральный продюсер RTVI, музыкант и поэт Сергей Шнуров. Модератором дискуссии выступила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки, также в обсуждении приняла участие генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-Медиа» Екатерина Веселкова.

- Вопрос развития креативных индустрий актуален для всего мира. К 2025 году благодаря автоматизации производств количество рабочих мест может сократиться на 40%, а число профессий – на 47%. И именно в креативных индустриях можно найти новые возможности. Цифровизация захватывает все сферы, и в приоритете – спрос на впечатления. И тут появляется шанс найти свое призвание или профессию для многих людей, в том числе тем, кому сложно найти работу с подходящими условиями – например, женщинам в декрете или людям с ограниченными возможностями, – говорит Ольга Ярилова.

По словам Гульназ Кадыровой, сегодня в России есть госзаказ на поддержку талантов – и Минпромторг активно работает с регионами. «У нас ведется большая работа. Пять регионов уже представляют свои проекты. Задача – дать молодежи возможность максимально реализоваться. И если среди десяти поддержанных проектов “выстрелят” два – это будет отличный результат».

Однако само по себе наличие талантов не может быть решающим фактором конкуренции: для продвижения талантов очень важна платформа, и именно она определяет экономический результат. «В России много делается для того, чтобы творческие люди могли развивать свой потенциал. Мы работаем по всем направлениям, речь идет о поддержке и производителей интернет-контента, и кино, и других специализациях. И мы за то, чтобы в России развивались свои конкурентоспособные платформы – такие, как Rutube, например», – резюмировал Сергей Новиков.

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