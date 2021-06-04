Михаил Сутягинский: мы можем производить смеси, которые снизят автомобильные выбросы на 40%

Применение новых компонентов позволит на 40% снизить вредные автомобильные выбросы. Фото: Shutterstock

- Что планируете представить на форуме?

- «Чистый воздух». Это наш проект по производству новых высокооктановых компонентов для автомобильного топлива. Их применение позволит ослабить негативное влияние основных загрязнителей атмосферного воздуха – автомобилей – на экологию.

- Расскажите о проекте подробнее.

- Пятнадцать городов-миллионников выбрасывают в атмосферу 5,5 млн тонн выхлопных газов. Это гораздо больше, чем от тысячи крупнейших промышленных предприятий. Но если техническое перевооружение предприятий – это многомиллиардные затраты, то снизить негативное влияние автотранспорта можно гораздо меньшими усилиями. Но для этого необходимо развивать новое направление промышленности – глубокую переработку возобновляемых источников сырья, в том числе выпуск новых высокооктановых компонентов. Эти вещества имеют серьёзные преимущества перед метил-трет-бутиловым эфиром, который используется сегодня. Их применение позволяет увеличить энергию бензина, повысить содержание кислорода в смеси. И, тем самым, увеличить сгорание вредных веществ в камере сгорания двигателя. Применение новых компонентов позволит на 40% снизить выбросы. И от пяти с половиной миллионов тонн выбросов у нас останется 3,3 миллиона тонн.

- Для дизельного топлива тоже есть решения?

- Конечно. Применение новых высокоцетановых компонентов в производстве дизельного топлива позволит снизить выбросы еще сильнее – на 60%. Назову еще одну цифру. Активное применение метил-трет-бутилового эфира при производстве топлив приводит к тому, что ежегодно в почву попадает до 100 тысяч тонн метанола. Отказ от МТБ позволит решить эту проблему.

- Из какого сырья производятся эти новые топливные компоненты?

- Из зерновых культур. Причем, подойдут и малоликвидные. Значит, развитие этого направление позволит решить еще вопросы индустриализации села. У аграриев появляется собственный гарантированный рынок сбыта неликвида. Как сказал премьер-министр Михаил Мишустин, сегодня необходимо ввести в оборот 13 млн гектар, которые дадут минимум 30 млн тонн зерна. Потери в урожае — от 5 до 10 процентов.

Чтобы возобновить севооборот, необходимо выращивать больше рапса, подсолнечника, сои. Эти культуры не только отлично подходят для производства высокоцетанового компонента, но и на 30-40 % закрывают потребности в малотоннажной химии, которая сегодня импортируется в Российскую Федерацию. Я напомню, что, согласно указу президента России Владимира Путина, к 2025 году мы должны на 30% увеличить производство малотоннажной химии. Это позволит обеспечить значительную часть потребностей медицины и фармацевтики. А также в бытовой химии, автокосметике и других отраслях.

- Группа компаний «Титан» реализует проекты в нескольких регионах Российской Федерации. Какие инвестиционные проекты в субъектах вы намерены презентовать на ПМЭФ?

- В этом году мы запускаем две линии по производству биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки объемом по 36 тысяч тонн. У этой пленки уникальные свойства. К примеру, ее использование при производстве оконных блоков позволит на 60% снижать потери тепла. По прозрачности она превосходит показатели стекла. Обладая значительными барьерными свойствами, она позволит значительно продлить «жизнь» стеклу. Еще у нас есть пленка, которая в 25-30 раз лучше по непроницаемости воздуха, чем существующие аналоги. И это даст возможность производителям, к примеру, овощей продлить сохранность продукции минимум на 50 %. Конечно, без потери качества продукции. В Псковской области, в ОЭЗ «Моглино», запускаем проект по строительству комплекса, на котором мы будем производить сырье для наших пленок. Сразу хочу подчеркнуть: нам удалось на порядок увеличить показатели экологичности этого производства: это уже на второй, а третий класс опасности. То есть это безопаснее, чем лимонная кислота. Санитарно-защитная зона будущего предприятия – 300 метров.

Кроме того, мы станем резидентами ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области. С губернатором Глебом Никитиным будем подписывать соглашение о строительстве комплекса по производству микроминизированных силикагелей и силиказолей. Это уникальный продукт, пока в России силикагели и силиказоли очень низкого качества. Мы изменим эту ситуацию. Наша продукция будет иметь экспортный потенциал. Кроме того, наши радиоэлектроники получат качественное сырье для своей компонентной базы, что усилит наши позиции и в этой отрасли. Подчеркну, что производство будет вестись на оборудовании, которое разрабатывалось и производится в России.

И еще один очень важный для нас проект, который мы презентовали, – это производство металлургического кремния. Он одобрен «Росатомом», мы готовы войти в «дорожную карту» этой госкорпорации.

Применение новых высокоцетановых компонентов в производстве дизельного топлива позволит снизить выбросы на 60%. Фото: Shutterstock

- Планируете ли вы сотрудничать с малым и среднем бизнесом в регионах присутствия и каким видите это сотрудничество?

- Комитет по химической промышленности «Деловой России» активно развивает кооперацию. Сегодня в комитете более 80 представителей малого и среднего бизнеса. И мы готовы обеспечить их сырьевыми компонентами, в том числе теми, по которым сегодня мы зависим от импортных поставок. В этом стремлении мы нашли поддержку на уровне Минпромторга. Приведу один только пример. Компания «Алтайхимпром» сейчас работает над созданием собственных действующих веществ для средств химической защиты растений. Если мы сможем производить на нашей омской площадке бисфенол, то сможем стать сырьевыми поставщиками для всех, кто сегодня занимается выпуском этой продукции, но не может нарастить объем, не имея достаточное количество сырья.

- Какие задачи ставите в экологической сфере?

- Мы ежедневно публикуем отчетные данные по выбросам. У нас есть такая возможность, так как мы располагаем собственной санитарно-гигиенической лабораторией. Мы даем возможность посмотреть, как работает действующее производство и что делает менеджмент, чтобы снизить объемы выбросов. На площадке «Омского каучука» у нас размещено пять производств. По документам, у нас должно быть не более шести тысяч тонн выбросов. Фактический объем — не более четырех тысяч. Введенные нами новые мощности позволили сократить до нуля выбросы веществ, которые ранее приходилось вывозить на полигон. И мы не считаем это достижением, уверены, что нам есть, над чем работать.

- Вы возглавляете комитет по химпрому в «Деловой России» и можете говорить от лица отрасли. В каком состоянии сегодня находится химическая отрасль, учитывая пандемию? И как работа Комитета может отрасли помочь?

- Входящие в наш комитет предприятия достойно показали себя во время пандемии. В самое короткое время более 170 производителей переориентировали свои мощности на производство антисептика, когда он потребовался стране в огромных количествах. В марте мы узнали, что такое пандемия, а уже в октябре страна полностью обеспечила себя антисептическими растворами, причем самого высокого качества. Это даст значительный импульс для развития малотоннажного химического производства, позволит поддержать научные разработки и, в итоге, сделает нас гораздо более конкурентоспособными даже на фоне такого гиганта в сфере малотоннажного химического производства, как Китай.