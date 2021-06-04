Боеприпасы на заводе в Сербии взрывались 9 часов: рабочие спаслись лишь чудом

На оборонном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак ночью прогремел сильный взрыв. Фото: YouTube

Поздней ночью 4 июня на оборонном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак прогремел сильный взрыв. Пожар вспыхнул в той части склада, где хранится готовая продукция боеприпасов малых калибров, пишет телеканал RTS.

Первыми на место прибыли сотрудники полиции, которых вызвали местные жители, напуганные взрывами. Следом подтянулись пожарные и спасатели. Они заблокировали подъездные пути и перекрыли газопровод, ведь если бы пожар перекинулся на него, взрывы от боеприпасов показались бы просто праздничным салютом.

Как сообщил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, начиная с 1:30 по местному времени он держал ситуацию с пожаром под собственным контролем. Он поддерживал связь с главой Сектора по чрезвычайной ситуации и директором местной полиции.

- Большая удача, что взрыв произошел на складе готовой продукции, а не на самом производстве, - отметил глава МВД.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Фото: МВД Сербии

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. В той части оборонного предприятия, где бушевал пожар, рабочих не было. Остальные сотрудники завода, находившиеся на ночной смене, - около 60 человек - располагались в других частях предприятия.

- Самое главное, что в результате этой трагедии нет жертв. Все остальное будет восстановлено, - заверил журналистов сербский премьер-министр Ана Брнабич.

Из-за постоянной канонады и сильного пожара, спасательные службы готовились приступить к эвакуации местных жителей Чачака, чьи дома находятся в непосредственной близости к заводу. Правда, затем отказались от этой идеи.

Утром, в районе 10 часов утра, взрывы наконец-то остановились. После того, как они перестали раздаваться, пожарным удалось войти в здание склада. Сейчас огонь локализован. Никаких опасений, что пламя охватит остальные части военного предприятия, уже нет.

Отмечается, что пока причины взрывов не установлены. Их предстоит выяснить специальной следственной комиссии. На месте уже работают следователи.

О размере материального ущерба руководство завода «Слобода» до сих пор не объявляло.