В Общественной палате оценили идею официального выходного 31 декабря: "Нужно дробить новогодние праздники"

Глава Минтруда объявил, что в 2022-м году нас вновь ждут длинные каникулы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В кулуарах Петербургского международного экономического форума министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, сколько будут длиться следующие новогодние выходные, а заодно и майские.

- На новогодние праздники у нас будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавятся девять дней в январе. В 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, - заявил министр. - На майские праздники - и на первые числа, и на 9 мая - будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней.

А главное, Котяков рассказал, что в министерстве рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.

Прокомментировать инициативу властей мы попросили члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева. Много лет он выступает за то, чтобы последний день года официально стал нерабочим по всей России. Однако новость о длинных выходных Султан Султанович встретил без энтузиазма. Хамзаев поделился цифрами: 70% смертей среди россиян трудоспособного возраста происходит по вине алкоголя. По его словам, в обычные дни по разным причинам умирает 6 тысяч человек в день, в новогодние праздники - 8,5 тысяч. Получается, за длинные выходные мы теряем население небольшого города.

- Зимой многие не хотят лишний раз выходить на улицу, оставаясь пол-января на диване с бутылкой. А затем еще полмесяца приходят в себя после возлияний и, считайте, январь выбывает из экономики, - говорит Хамзаев. - Первое, что нужно делать - дробить новогодние праздники, как происходит на майские. Второй вариант - устраивать «умные выходные», чтобы поход в любые кинотеатры, бассейны, театры, музеи стал в эти дни бесплатным. Государство не должно отстраняться – наоборот, надо создать условия, чтобы в праздники люди не дома сидели, а вели активный образ жизни.