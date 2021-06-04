Новая хоккейная арена в Омске готовится к тестовым играм накануне молодежного чемпионата мира по хоккею

Губернатор Омской области Александр Бурков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Регионы Сибири на ПМЭФ презентуют свои главные инвестпроекты на объединенной площадке Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». О том, какие важные документы подписала Омская область и к каким событиям она готовится, рассказал губернатор Александр Бурков.

- Мы сегодня подписали два принципиально важных соглашения. Первое - с двумя компаниями по строительству современного жилья в Омске. Для нас важно создать в этой отрасли конкурентную среду, что повысит качество жилья и сыграет на понижение стоимости квадратного метра. Второе важное соглашение - о строительстве завода по производству фанеры, речь идет о выпуске 250 тысяч кубометров фанеры за год. Это важный проект, касающийся не только заготовки леса, но и глубокой переработки. Вторым этапом с этой же компанией мы рассматриваем производство древесно-стружечных плит, чтобы отходы, которые остаются от производства фанеры, можно было использовать для создания новой продукции и выходить с ней на экспорт внутри страны.

- Одно из главных грядущих мероприятий в Омской области - молодежный чемпионат мира по хоккею. Расскажите, как идет подготовка.

- С декабря 2022 года мы уже будем принимать команды молодежного чемпионата, гостей, болельщиков. Наверное, ключевой объект, на котором сконцентрировано все внимание любителей этого вида спорта, - новая хоккейная арена «Авангард», рассчитанная на 12 тысяч зрителей. Ее строительство идет по графику. Федеральный бюджет в прошлом году выделил нам первый транш - 2 миллиарда 400 миллионов рублей, в этом месяце мы получим еще 2 миллиарда 600 миллионов рублей федеральных средств. С учетом областных средств в размере 800 миллионов рублей и частного финансирования мы гарантируем, что этот объект будет закончен осенью следующего года. Уже в сентябре 2022 года на новой арене будут проведены тестовые игры. Также мы строим две гостиницы мирового уровня классом 4 звезды, это необходимо по условиям для проведения чемпионата мира. Возможно, начнем строительство пятизвездочного отеля «Хаятт».

Напомним, МЧМ-2023 пройдет как в Омске, так и в Новосибирске. В обоих городах строят новые ледовые арены.