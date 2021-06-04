Деньги и липосакция сделали чудо: как толстушки Лорак, Гагарина, Дубцова похудели и стали секс-символами

Полина Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как худеют звезды – популярная тема у поклонников. Некоторые расписывают диеты, тренировки, марафоны по похудению, другие честно признаются – сделали липосакцию (косметическая операция по удалению избыточной жировой ткани). Третьи скрывают хирургическое вмешательство, списывая стройную талию на ЗОЖ. Рассказываем о певицах, которые стали стройными не только благодаря диетам.

Ирина Дубцова, 39 лет

Ирина Дубцова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS + Личная страница в соцсети

Певица Ирина Дубцова поправляется и худеет с завидным постоянством. В интервью певица и автор песен рассказывает о том, что ей комфортно в любом весе. Ирина девушка обеспеченная, так как пишет песни звездам первой величины. Дубцова может себе позволить любые современные технологии по усовершенствованию фигуры. За минувший карантинный год звезда заметно постройнела.

Востребованный у звезд пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о своей именитой пациентке Ирине Дубцовой: «У нее была липосакция с элементами липофилинга, с прорисовками спортивных силуэтов. Но она и сама молодец: следит за питанием, пытается ходить в спортзал». Сохранить созданный пластическим хирургом идеальный живот, талию, пресс – можно только в том случае, если не наесть новый жир.

За минувший год десятки отечественных звезд сделали новую фигуру с помощью новой технологии липосакции – с элементами липофилинга, это когда прорисовывают спортивные мышцы. Некоторые получают такие после нескольких лет ЗОЖ и тренировок. Стоимость модной процедуры – от полумиллиона рублей. Недавно новый пресс себе сделал экс-жених Ольги Бузовой поющий блогер Давид Манукян. А Любовь Успенская отдала сразу два миллиона рублей за комплекс процедур – хирург подкачал королеве шансона ягодицы, убрал жир со спины, живота, заменил грудные импланты.

Рита Дакота, 31 год

Рита Дакота. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица и автор песен Рита Дакота развелась с красавчиком мужем Владом Соколовским из-за его измен. И после этого стала совершенствовать свое тело. Дакота не стала скрывать: «Сделала липосакцию: убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отека ни спортом, ни питанием, ни «аппараткой», ни липолитиками, ни массажами». Рита в отличии от многих коллег не стала делать операцию у раскрученного хирурга по бартеру – она решила заплатить: «Делала у врача, у которого «лепили» тело мечты и Айза, и Асти, и многие-многие другие артистки, модели, инстазвезды, которые по их полнейшему праву, оставили это в секрете. В отличие от смелых и отчаянных Айзы, Асти и Любятинки, я не решилась по бартеру пускать камеру наблюдать за процессом».

После операции фигура у Дакоты стала идеальной, и она перестала стесняться фото в купальниках. После чего выпускницу седьмой «Фабрики звезд» обвинили еще и в том, что она закачала жир в ягодицы. Этот факт Рита отвергла: «После липосакции всё вокруг попы уменьшилось, а она стала круглее ровно в этих самых ямочках, особенно на фоне уменьшенных ног, боков и тому подобное».

Анна Дзюба (солистка группы «Artik&Asti»), 30 лет

Анна Дзюба, солистка группы «Artik&Asti». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Солистка самой популярной теперь группы (это они поют «Девочка танцуй») не устает доводить свое тело до совершенства. Несмотря на то, что поклонники считали – у Анны Дзюбы прекрасная фигура, она сама решила откачать жир в одном месте и добавить в другое. «Не хочу смотреть в зеркало и замечать недостатки», - вот такая причина у Дзюбы для пластической операции. Анна сделала липофилинг – жировую ткань убирают из одного места и добавляют в другое. Солистке «Artik&Asti» сделали спортивный живот, и добавили объем ягодицам. Дзюба говорит, что постоянно борется со вторым подбородком – делала массу аппаратных и инъекционных косметологических процедур для этого.

Полина Гагарина, 34 года

В пышке-брюнетке с микрофоном на фото 14-летней давности сложно угадать самую хрупкую певицу на нынешней российской эстраде. Гагарина такая же сильная вокалистка и теперь, а вот вес на 30 кг меньше. Телезрители помнят победительницу второй «Фабрики звезд» Полину Гагарину с пухлыми щечками. Позже Гагарина пела в платьях с декольте, демонстрируя роскошный бюст. Сама певица рассказывала: «На «Фабрике» я была, как мне тогда казалось, в нормальном весе. Ну, такая пухленькая девочка. Еще форма лица диктует такое восприятие меня, была подростковая отечность, младенческий жирок. Когда я забеременела в 19 лет, сверху к младенческому жирку добавились гормоны. Меня разнесло до 80 кг». Полина решила: «Так выглядеть не хочу». Взялась за себя и радикально похудела. Из той жизни до сих пор с ней индивидуальные тренировки с тренером. Ради нынешней тонкой талии певица навсегда исключила из рациона красное мясо, вместо него ест рыбу и морепродукты, много овощей. Чтобы стать стройной из рациона Полина убрала высококалорийную еду.

Ани Лорак, 42 года

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS + Личная страница в соцсети

У певицы идеальная фигура – пышная грудь и ягодица, осиная талия. После родов Лорак обнаружила, что прибавила 15 кг, а при ее росте 164 см – вес свыше 60 кг для артистки казался критичным. Поэтому Каролина (настоящее имя) активно взялась за похудение: процесс был долгим, но комплексный подход сделал свое дело. Теперь этот комплекс «идеальная фигура» помогает певице и после сорока лет держать вес. Как же Лорак держит вес до 50 кг? Три главных правила: не есть поздним вечером, убрать из меню сладкие напитки, майонез и хлебобулочные изделия, а также добавить физические нагрузки.

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