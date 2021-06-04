Глава Якутии: «У нас на 75% сократилось количество погибших в ДТП»

Глава Республики Саха Айсен Николаев Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) и пообщался с журналистами «КП». Политик рассказал о развитии и благоустройстве дорожной сети в регионе в рамках передачи «Россия в движении».

Айсен Николаев отметил, что одной из главных задач в республике является не только ремонт и благоустройство дорог, но и обеспечение безопасности водителей и пассажиров. В настоящее время в регионе проводятся масштабные работы по предотвращению ДТП с участием Правительства республики, Министерства внутренних дел и ГИБДД. При этом профилактические мероприятия и реорганизация опасных участков уже дают первые результаты. Так, в регионе за первые пять месяцев 2021 года снизилось число аварий и количество смертей на дорогах.

«На 10% у нас сократилось количество ДТП, на 75% сократилось количество погибших в ДТП. Это очень важный показатель. Ну и, конечно же, очень хорошо, что за прошлый год на 20% мы снизили места, где бывает концентрация дорожно-транспортных происшествий», - сказал губернатор.

Также политик отметил существующую проблему пьяных водителей и добавил, что особое внимание планируется уделять именно этому аспекту. В частности, Айсен Николаев назвал необходимостью создание культа трезвого водителя в стране.

Губернатор заявил, что с пагубной привычкой следует бороться комплексно, чтобы люди не только садились трезвыми за руль, но и в целом вели более здоровый образ жизни.

«Мы должны очень ясную и внятную политику по уменьшению потребления алкогольных напитков в стране и в республике у нас вести», - подчеркнул Николаев.

Губернатор добавил, что в регионе уже существует несколько эффективных программ по приобщению населения к здоровому и трезвому образу жизни. В качестве примера политик привел проект, когда отдельные села республики договариваются между собой и создают территории, свободные от алкоголя. Таким образом, в Якутии появляются зоны, где нельзя приобрести спиртную продукцию.

«Мы видим, что в тех поселках, где эти решения были приняты уже давно, там очень хорошие результаты и демографии, и с точки зрения снижения смертности, повышения здоровья, улучшения жизни людей. И люди сами меняются, и поселки меняются. Поэтому это, конечно же, надо пропагандировать и развивать дальше», - подчеркнул глава республики.

Отдельно Айсен Николаев отметил проблему доступности медицинской помощи пострадавшим на дорогах. Политик рассказал, что поскольку крупные населенные пункты располагаются довольно далеко друг от друга, то во врачебные амбулатории, расположенные в селах вдоль крупных федеральных и региональных трасс, закладывается возможность принимать пациентов для оказания первой медицинской помощи.

Кроме того глава республики рассказал, что отдельное внимание в регионе уделяется профилактике происшествий на дорогах с участием детей. Так, в школах проводятся уроки по безопасному поведению, а в некоторых учебных заведения даже установлены автогородки.

Рассказывая об автошколах, губернатор отметил, что в крупных городах уровень обучения начинающих водителей достаточно высок. А вот в небольших селах в настоящее время автошкол не хватает.

«Здесь (в сельских районах – прим. ред.) вопросы доступности таких (автомобильных – прим. ред.) курсов уже возникают», - сообщил политик.

Также Айсен Николаев поднял проблему реконструкции автомобилей на уровне серийного производства под условия северных регионов.

«Безусловно, было бы хорошо, если бы такие изменения в серийном производстве уже учитывались. Но, к сожалению, обычно эти изменения могут привести к очень значительному удорожанию автомобилей», - добавил губернатор.

Николаев подчеркнул, что рынок потребителей автомобилей для экстремально низких температур (до -50 градусов) очень узок, поэтому многие автопроизводители даже не хотят запускать подобные модели в производство.