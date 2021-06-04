Дам ремня от чистого сердца: 60% российских пап и мам считают, что бить детей можно, а иногда даже нужно

Свежий опрос показал: мы недалеко ушли в вопросах воспитания от наших пращуров, уважающих в качестве аргумента порку и кулак. Фото: Shutterstock

Свежий опрос показал: мы недалеко ушли в вопросах воспитания от наших пращуров, уважающих в качестве аргумента порку и кулак. Социологи из агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика» опросили 1600 россиян в возрасте 14-55 лет. Переживали, что народ начнет юлить – кому ж охота выставлять себя садистом? Но нет – участники опроса смело признавались, что силовые аргументы зазорными не считают.

Допустимо ли физическое наказание детей? Ключевой вопрос исследования. Категорически против высказались всего 36 %. А 60 % считают такой метод правомерным. За что готовы отходить чадо? Самые часто называемые провинности: наркотики, воровство, алкоголь, хамство и неуважение, курение. Значительно меньше респондентов выводит из себя вранье ребенка, его дурная компания, уход из дома, нетрадиционная сексуальная ориентация, эмоциональные срывы и истерики. Некоторых родителей может взбесить даже невыполнение домашних обязанностей.

Копнули глубже: вы своих детей наказываете физически? Ведь одно дело рассуждать теоретически, другое - лупить своего, теплого ребенка. Почти половина, однако, (48 %) ответили утвердительно. Каким образом? Легкие шлепки, подзатыльники, порка ремнем, пощечины.

Причем 61% опрошенных признались, что получали по первое число от своих пап и мам. То есть двое из троих! Каждого десятого били палкой или другим предметом. А каждого сотого стегали крапивой, ставили на горох, таскали за ухо или пытались изнасиловать! Самое поразительное: 68% респондентов сказали, что наказывали их заслуженно («по-другому не понимал»). 6% еще и сожалели, что мало батя с мамкой лупили. Только 17% признали родительские оплеухи напрасными и унизительными.

Дьявол, как всегда, в деталях. Какое наказание вы считаете насилием? Где грань? Мужчины проявили жесткость: мол, насилие – только сексуальное (4%) или когда довоспитывался до серьезных травм (28%). Остальное – ерунда. Женщины назвали насилием даже шлепки и пощечины, но таких ответов меньше половины (34%).

Парадокс: взрослые говорят, что битье детворы ни к чему хорошему не приводит, но все равно их поколачивают. Половина (51%) признали, что дети становятся агрессивными и отыгрываются на слабых. Или замыкаются в себе и никому ничего не рассказывают (41%). Каждый пятый ищет поддержку у друзей, уходит в соцсети или связывается с плохой компанией. Защитить себя, хотя бы просто позвонив на горячую линию, пытаются лишь единицы.

Если не бить, то как тогда наказывать? Был и такой вопрос. Самые частые варианты - лишить гаджета или другого любимого занятия, хорошенько пропесочить, не выдавать карманные деньги, закрыть в комнате, поставить в угол. Менее популярные приемы - лишить сладкого или прогулки, припугнуть, организовать домашний арест, игнорировать.

Но и пряников для детей папы-мамы не жалеют. 76% родителей признались, что покупают детям вещи более дорогие, чем себе, и тратят на отпрысков до половины семейного бюджета. Да и мечты современных пап и мам связаны исключительно с дочками-сыночками: чтобы выбрал правильную профессию, вырос достойным человеком, стал обеспеченным, успешным, не попадал в плохие ситуации. И лишь некоторые выразили робкую надежду – чтобы обеспечивал родителей в старости. А вот у молодежи главная мечта – жить отдельно от предков, и уже потом стать богатым, известным, много путешествовать.

МНЕНИЯ

Александр Колмановский, психолог по семейным и детско-родительским отношениям:

«Реальная ситуация еще грустнее»

- Традиция родом из нашего глубокого-глубокого, еще зоологического, прошлого, от которого за несколько веков не избавиться. Думаю, ситуация еще более грустная, чем показал опрос. Некоторые родители говорят: мы своего ребенка не бьем! Ну, иногда по попе, ну, может, подзатыльник. То есть на самом деле бьют. Говорить нужно не о разнице между физическим и прочими видами наказания, а о наказании и ненаказании.

Наказание (самые архаичные его формы – удар или укус) направлено на ущемление чувств и всегда подрывает уверенность ребенка в себе. Приучает к мысли: со мной так можно поступать. От этого личность деформируется. Кто-то становится агрессивным, кто-то прогибающимся, зависимым.

Наказывать нельзя, ни в какой форме и ни за что. Высмеивать, иронизировать – тоже насилие, от которого ребенок может стать даже более невротизированным, чем от битья.

Альтернатива - содержательное принуждение. Оно направлено на суть (содержание) ситуации, на то, чтобы ребенка заставить что-то сделать, но сопровождается защитой его чувств. Отбирать гаджет - нужно, но не как наказание, а как регулирование. Мол, и я, взрослый, хотел бы, чтобы в час ночи меня кто-то выдернул из интернета и отправил спать. Но у меня такого регулятора нет, поэтому утром я встаю полусонный.

Самый драматичный показатель в этом опросе – 68% считает, что в детстве их наказывали заслуженно. Никакие подарки – игрушки, одежда, поездки – не компенсируют физическое наказание. Если одна и та же рука на каждые десять поглаживаний один раз бьет, организм будет бояться любого прикосновения.

ВОПРОС РЕБРОМ

Вмешаться или пройти мимо?

Привычная картинка: на улице разъяренная мама «воспитывает» ребенка. Кричит, трясет, как грушу, а то и бьет. Прохожие либо отворачиваются, либо включают мобильник, чтобы записать видео и выложить потом в интернете. Как правильно поступить в такой ситуации? Нужно ли защитить ребенка? 24% респондентов признались, что вмешиваться не готовы. А если и решились бы, то урезонивали маму, а в опеку или полицию обратились бы в самую последнюю очередь. Не доверяют.

- Если вмешиваться, то правильно – с попыткой хоть немного отогреть ту маму. «Трудно вам? Достал? Я понимаю…» Ведь переживания ребенка и переживания матери в тот момент одинаково сильные. Ей тоже страшно – что она неправильная, не справляется, - считает Александр Колмановский. - Если же возмутиться: мол, что вы себе позволяете? – только усугубите ситуацию. Дома она продолжит еще яростнее. Так что если не можете вмешаться тепло, просто пройдите мимо. Почему в Европе такие сцены на улице невозможны? Потому что есть регулирование, и люди давно усвоили: так себя вести нельзя.

Парадокс: взрослые говорят, что битье детворы ни к чему хорошему не приводит, но все равно их поколачивают. Фото: Shutterstock

НА ЗАМЕТКУ

Не хочу бить. Но как тогда?

Советует известный психолог и педагог Людмила Петрановская

В книге «Как ты себя ведешь? 10 шагов по преодолению трудного поведения» (ее можно скачать в интернете) Петрановская объясняет, почему родители срываются и как воспитывать детей без ремня и криков. Вот несколько простых советов.

1. Замените фразы «ребенок получил ремня» на «я побил (а) своего ребенка». А фразу «без этого все равно нельзя» на «я не умею обходиться без битья». Удивитесь, насколько вырастет способность к самообладанию.

2. Если понять, чего на самом деле хочешь, когда бьешь, то можно придумать, как удовлетворить эту потребность иначе. Например, отдохнуть, чтобы не надо было разряжаться. Не обращать внимания на оценки посторонних, чтобы не стыдиться поведения ребенка. Убрать какие-то опасные ситуации и вещи, чтобы с ребенком не случилась беда. Перевести конфликт в игру, чтобы контролировать ситуацию весело. Сказать о своих чувствах ребенку (супругу, подруге), чтобы быть услышанным. Пройти психотерапию, чтобы освободиться от власти собственных детских травм. Изменить свою жизнь, чтобы не ненавидеть ребенка за то, что она не удалась.

3. Привычка эмоционально разряжаться через ребенка – это просто дурная привычка. Как справляться? Измените посыл: не «бороться с», а «научиться иначе». Не «с этой минуты больше никогда» (не кричу на сына, например), а «сегодня хоть немного меньше, чем вчера». Или «обойтись без этого только один день» (потом неделю, месяц).

4. Не сдаваться. Лучше один шаг в правильном направлении, чем десять в неверном. Ведь приз - разрыв или ослабление патологической цепи передачи насилия от поколения поколению. Бесценный дар вашим внукам, правнукам и прочим потомкам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Физическое наказание детей

60% считают правомерным

36% нельзя наказывать физически ни в какой ситуации

Если да, то из-за чего должно применяться?

Наркотики 44%

Воровство 34%

Алкоголь 27%

Курение 20%

Ложь 15%

Дурная компания 13%

Уход из дома 9%

Нетрадиционная сексуальная ориентация 9%

Эмоциональные срывы, истерики 7%

КАК ВОСПИТЫВАЛИ САМИХ РОДИТЕЛЕЙ?

61% физически наказывались в детстве

из них:

Часто 5%

Периодически 17%

Очень редко 39%

Никогда 37%

Как выросшие взрослые оценивают эти педагогические меры?

Наказание было заслуженным 68%

незаслуженным или чрезмерно строгим 17%

недостаточным 6%

Как наказывали?

Легкие шлепки 55%

Порка ремнем 39%

Подзатыльники 30%

Удары палкой, предметами 8%

Пощечины 6%

Сильные удары, близкие к избиению 2%

Стегание крапивой 1%

Ставили на горох 1%

Попытка изнасилования 1%

Таскание за ухо 1%

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПОРКА?

Как ведут себя дети, когда сталкиваются с насилием в семье?

51% становятся агрессивными и отыгрываются на слабых

41% молчат

19% жалуются друзьям

18% связываются с плохой компанией

17% обсуждают проблему в соцсетях

5% звонят на горячую линию

4% прибегают к помощи закона