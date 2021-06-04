Москвичка год скрывала от полиции мужа-извращенца, домогавшегося до несовершеннолетней падчерицы

В ближайшее время прокуратура подаст ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если бы не бдительность психотерапевта одной из частных клиник Москвы, возможно, полиция никогда и не узнала бы, что творилось в этой семье. Врачебную тайну, которой является все сказанное не приеме, было решено открыть в интересах несовершеннолетней. 16-летняя Аня (здесь и далее имена героев изменены) 1 июня пришла на прием с жалобами на депрессию. Стали разбираться и оказалось, что с 14 до 16 лет девочку сексуально домогался отчим. Всякий раз, когда мамы не было дома, мужчина забирался в кровать Ани и трогал ее за интимные места. Правду маме Аня решилась рассказать лишь спустя год. Школьница наделась, что мать как минимум подаст на развод и выгонит извращенца из их квартиры, но это не случилось.

- После откровений дочери женщина не обратилась с заявлением в полицию. На развод не подала. Сейчас она объясняет это тем, что финансово зависела от мужа, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Но остановить насилие все-таки удалось. Мужчина после разговора с женой перестал общаться с падчерицей, но легче от этого девушке не стало. Старшеклассница стала страдать депрессией, в голову лезли мысли о самоубийстве.

После заявления психотерапевта против отчима девушки возбудили уголовное дело. 37-летнего мужчину уже опросили следователи, и он частично признал свою вину. На маме девочки он женился в 2012 году. Общих детей у пары нет. Уже установлено, что сексуальные действия в отношении падчерицы он совершал с 2018 по 2020-й год. Ранее мужчина судим не был. В Москву он переехал из Украины и занимал высокий пост в одной из крупнейших авиакомпаний страны. Мама школьницы работает мастером по маникюру.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», - сообщил источник «КП» в следствии.

В ближайшее время прокуратура подаст ходатайство об аресте подозреваемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП в многодетной семье из Омска: Отчим месяц истязал 10-летнего пасынка

Мужчина избивал ребенка палкой и издевался над ним (подробнее)

Курянка облила горючим и подожгла своего 8-летнего сына

Следственный комитет задержал женщину (подробнее)