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Экономика4 июня 2021 14:32

Дерипаска заявил о наступлении в России хороших времен: «Оппозиция себя успешно самоподорвала»

Бизнесмен ожидает, что в течение 10 лет наша страна станет государством среднего достатка для всех
Виктор МАТРОСОВВиктор МАТРОСОВ
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Основатель РУСАЛ, основатель "Группа ГАЗ", основатель Фонда "Вольное Дело" Олег Дерипаска во время сессии в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Основатель РУСАЛ, основатель "Группа ГАЗ", основатель Фонда "Вольное Дело" Олег Дерипаска во время сессии в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

В течение ближайших 10 лет в России будет окончательно решен вопрос с бедностью населения. Такой прогноз сделал в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) основатель «Русала», один из богатейших людей страны Олег Дерипаска.

«Россия может удивить мир, — предположил предприниматель. — Наша задача значительно поднять уровень доходов за ближайшие 10 лет, такой видится перспектива. В России на сегодняшний день нет оппозиции, она себя успешно самоподорвала. Мы видим, что в ближайшие три года благодаря всевозможным стимулам нашу страну захлестнет поток дополнительных инвестиций примерно в полтриллиона долларов. И поэтому как когда-то Япония, Китай, Катар мы должны удивить мир, продемонстрировать развитие внутри страны. В России хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос в нас, как двинуться вперед. Ни следователь, ни прокурор этого не могут решить. Только предприниматель».

Олег Дерипаска добавил, что через 10 лет Россия должна стать страной среднего достатка для всех граждан, а себя лично он считает ответственным за то, чтобы 200-250 тысяч человек перешли в «верхний средний класс».

Отдельно бизнесмен высказался по поводу международной обстановки. По его словам, западное сообщество сейчас вступает в стадию принятия того факта, что мир из однополярного становится биполярным.

«Не будет как раньше, когда все ждали, что прилетит из Вашингтона. Наложат там ограничение на строительство «Северного потока-2» или нет, поддержат мир на Донбассе или нет», - сказал Дерипаска. Он считает, что окончательное признание Китая как равновеликой США державы произойдет к 2026 году.

Дерипаска заявил, что через 10 лет Россия должна стать страной среднего достатка для всех граждан. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Дерипаска заявил, что через 10 лет Россия должна стать страной среднего достатка для всех граждан. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Также основатель «Русала» заявил о готовности России выполнять требования по «зеленой энергетике», если будут установлены равные правила игры для всех стран.

«При углеродном налоге в $100 за тонну мы увидим ренессанс возобновляемых источников энергии. Если это будет $125 за тонну расцветет ядерная энергетика. А если это будут смелые $150 за тонну, то начнет развиваться водородная энергетика. В противном случае никто не будет отказываться от дешевого, но грязного угля», - пояснил Дерипаска.

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