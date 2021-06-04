Эхо хоккейного провала: «Красной машины» больше нет. Хватит смешить мир.

В последний раз мы обыграли Канаду в 2011 году. И все. Как отрезало Фото: REUTERS

Знаете что самое противное? Мычащее молчание комментаторов, когда очередной игрок сборной Канады вколачивает в наши ворота решающую шайбу. Люди у микрофона единственные в стране, кто не может позволить себе пусть и нецензурную, но все же совершенно естественную реакцию. И нужно-то всего одно слово: быстрое, как выстрел, емкое, как афоризм. Без этого слова наши чувства не описать. Может именно его не хватает в заголовках новостей и на заседаниях федерации хоккея? Если так, не надо сдерживаться, иначе этот кошмар никогда не закончится.

В последний раз мы обыграли Канаду в 2011 году. И все. Как отрезало. Мы проигрываем когда они сильны, и когда они собирают команду по сусекам. Когда у нас все звезды, и когда мы крепкие и сыгранные. Канада стала нашим приговором, нашим проклятьем. Если канадцы по каким-то причинам не могут нас обыграть, в роли проклятья отлично смотрятся финны.

На ЧМ-2021 мы приехали не фаворитами, но групповой этап показал, что титул нам вполне по силам. Первое место в группе. Издевательский разгром Белоруссии - 6:0. Вперед, Россия! Ждем трансляции на Первом канале.

Но когда очередные шайбы влетали в белорусские ворота, болельщики уже понимали, что это чертово первое место выводит нас на Канаду. И тренерский штаб понимал. И хоккеисты понимали. Но тут уж ничего не изменить, не проигрывать же специально?

Похоже, что это чувство обреченности вползло в сердца наших игроков. Канадцы нас снова обыграли. Хотя вроде как наши были сильнее, и Канада не показала ничего выдающегося. Но вот он момент в овертайме, когда россияне растеряно отъезжают к своим воротам, а Канада разыгрывает довольно очевидную комбинацию.

Если не сетовать на злой рок, то главная причина в том, что свои козыри наши не использовали, а сопернику сыграть позволили. Но на то, чтобы разобрать плюсы и минусы нашей команды есть специалисты - тренеры, игроки, ветераны. Они вынесут свой вердикт.

Мы про эмоции. Вот носятся наши игроки в шлемах «Красная машина». Вот болельщики потрясают сувениркой с этим брендом. Но раз за разом машина оказывается или без колес, или без двигателя.

«Красной машиной» в Америке называли сборную СССР. Ту, которая крайне редко отдавала титул чемпионов мира и регулярно выигрывала Олимпийские игры. Машина, потому что не давала сбоев. Красная - потому что из СССР.

У сборной России с 2012 года - один титул чемпионов мира (2014) в Минске и олимпийское золото в Корее, куда не приехали игроки НХЛ и где в финале мы встречались со сборной Германии. Если бы мы не выиграли титул в Корее, наш хоккей пора было бы закрывать. Все остальные турниры, включая самый главный - Олимпиаду в Сочи-2014 мы проиграли. Иногда с треском, иногда без. Но это ли уровень страны, которая считается великой хоккейной державой? Последний чемпионский титул молодежной сборной - 2011 год!

У нас точно все в порядке с хоккеем? После распада СССР, когда считалось, что мы все потеряли и нет у нас хоккея, титулов было примерно столько же. Но тогда никто не вспоминал про «красную машину», не надувал щек и не размахивал былыми победами.

Сегодня апелляции к великому прошлому смотрятся глупо и беспомощно. Мы тоже! Мы тоже «Красная машина», вроде как заявляют нам наши хоккеисты. Нет. Не машина. Во всяком случае пока не выдадите серию громких побед.

Бренд «Красная машина» со всей своей сувениркой появился 2016 году. И за эти годы больших побед не было (оставим за скобками Олимпиаду в Корее).

У Красной машины не должно быть комплекса Канады. Машина может проиграть, но через год возьмет реванш. Не должно быть комплекса Финляндии, она умеет забивать и самой плотной защите.

Хоккей не футбол. Не так много стран, культивируют этот вид спорта. И сравнивать себя надо с ними. И пока сравнение не в нашу пользу. Еще немного и словосочетание "Красная машина" не будет вызывать ничего, кроме смеха. А жаль, та великая сборная СССР этого не заслужила.

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