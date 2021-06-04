«Норильский Никель» запустил программу реновации в Норильске

Программа предусматривает строительство новых домов и стабилизацию тающих арктических грунтов

- В Норильске с 2021 года начата большая программа реновации, которая включает в себя как строительство новых многоквартирных домов, так и стабилизацией грунтов под уже существующими зданиями. Об этом «Комсомольской правде» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), - рассказала старший вице-президент «Норильского никеля» Лариса Зелькова.

- «Норильский никель» подписал четырехстороннее соглашение с правительством РФ, Красноярским краем и городом Норильск, - сообщила Зелькова. – В планах очень большой объем финансирования. Он, в частности, позволит построить или реконструировать около 20 новых домов. Кроме того, будет решаться очень важная для арктического города проблема – стабилизация грунтов под зданиями. Дело в том, что Норильск построен на вечной мерзлоте, и ее стабильность крайне важна для безопасной работы в городе. Потепление, как известно, в арктической зоне идет быстрее, чем в других климатических поясах. Уже стартовала программа термостабилизации фундаментов жилых зданий Норильска. До конца этого года мы планируем понять, какова ситуация с основными участками городской территории.

Новые жилищные проекты «Норильский Никель» намерен реализовывать и в другом регионе своего присутствия – Мурманской области. Так, планируется строительство нового жилого квартала на 2000 квартир в городе Мончегорск.

- Мы начали модернизацию наших металлургических мощностей на Кольском полуострове, проект «Большая медь». И для него нам необходимо привлечь в Мончегорск дополнительные кадры, - рассказала Лариса Зелькова. - Мы будем строить там небольшой, компактный, современный квартал для проживания новых сотрудников.

В 2021 году «Норильский никель» также начинает большой проект по модернизации медицинских служб на производстве и созданию собственных медицинских центров в Норильске и на Кольском полуострове. Объем расходов на обновление инфраструктуры корпоративной медицины в компании оценивают в 10 млрд рублей.