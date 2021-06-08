Мы хотим жить на чистых островах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко: По итогам 2020 года Сахалинская область — на первом месте в рейтинге экономической устойчивости регионов. Фото: Андрей МИНАЕВ

- С чем Сахалинская область приехала на форум? Какие проекты планируете представлять?

- С институтом развития ДОМ.РФ планируем построить 50 тысяч квадратных метров арендного жилья. Если эксперимент удастся - можем делать это ежегодно. В арендное жилье можно селить и молодых специалистов, которые приезжают на Сахалин, и военных. Также в арендные дома можно переселять людей из аварийного жилого фонда. Но для того, чтобы программа заработала, необходимо обеспечить инженерное обустройство - провести воду, проложить канализацию. Поэтому мы планируем также подписать с Росводоканалом и ВЭБом соглашение о реализации проекта по инженерному обустройству.

У нас обширная транспортная повестка: в ближайшие годы мы хотим перевести наш транспорт на электричество и активно обсуждаем эти проекты с КаМАЗом, Росатомом и ВЭБ.РФ. С командой из группы компаний «Базэл» подписали соглашение о строительстве нескольких гостиничных комплексов. А со Сбером будем подписывать соглашение о финансировании «зеленых» проектов.

- Как решается вопрос газификации региона?

- Как вы знаете, мы поставили задачу полностью газифицировать Сахалин к 2025 году. Эта работа уже идет. Мы уверены в том, что до 2025 года задача по стопроцентной газификации Сахалина будет решена. Причем не только трубным газом, но и СПГ. У нас будет строиться завод по производству сжиженного газа. Это позволит нам перевести на СПГ все наши угольные котельные. На полях форума я провел встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером. Вместе с Газпромом мы будем строить новый микрорайон — со школой, детксим садом, спортивными объектами. То, что компания готова столь активно инвестировать в социальную сферу Сахалина говорит о том, что «Газпром» высоко оценивает перспективы проектов по добыче и переработке газа в нашем регионе.

- Сахалинская область становится площадкой для интересных климатических проектов. Почему именно ваш регион? Какие преимущества есть у Сахалина и Курил в развитии этих технологий?

- Мы первыми вышли с этой идеей, подготовили закон и получили поддержку правительства Российской Федерации. У нас работают крупнейшие мировые энергокомпании - «Газпром», «Шелл», «Сахалинэнерджи», - которые уже взяли курс на климатическую повестку. Они повышают энергоэффективность, снижают углеродный след. Наконец, мы просто хотим жить на чистых островах. Меняем уголь на газ просто потому, что так легче дышать. Наконец, только на чистых островах можно развивать экотуризм и рассчитывать при этом на успех.

Фото: Андрей МИНАЕВ

- Каких результатов вы ждете от соглашений в области цифровизации региона? Что это даст жителям?

- Цифровизация делает получение услуг более быстрым и удобным. Простой пример - телемедицина. С использованием цифровых технологий можно передать любую информацию о пациенте любому врачу. Пациент может прийти в ФАП, скажем, в Охе — и попасть на прием к специалисту в Южно-Сахалинске. А если необходима еще одна консультация — ее можно получить у врачей в любом крупномм федеральном медицинском центре. Такие возможности позволяют быстрее вернуть человеку здоровье. Это очень эффективно и удобно. Еще одна обширная область, где цифровые технологии могут значительно облегчить процессы.ю — это государственные и социальные услуги. «Цифра» позволяет поставить по главу угла клиентоориентированность.

- Несколько проектов в сфере ЖКХ, развития городской среды вы хотите осуществить на основе государственно-частного партнерства. Почему выбран именно такой формат финансирования, в чем его преимущества?

- Наши инфраструктурные проекты стоят десятки миллиардов рублей. В бюджете региона средств на их реализацию нет. Но они есть у инвесторов. И главное — у них есть интерес к нашим проектам. За два дня до открытия ПМЭФ мы собрали в Москве всех ведущих инвесторов и презентовали им наши предложения по концессиям на общую сумму около 107 миллиардов рублей.

- Как вы оцениваете шансы Сахалина привлечь эти средства?

- Мы на сто процентов сможем вовлечь эти деньги в экономику региона. Причем, в условиях конкурентной борьбы. Мы сможем победить в этой борьбе, потому что по итогам 2020 года Сахалинская область — на первом месте в рейтинге экономической устойчивости регионов. Мы смогли обойти Москву и Ханты-Мансийск. Сегодня мы прикладываем много усилий, чтобы остаться на лидирующей позиции и в 2021 году. Уже можно говорить о том, что к концу года регион подпишет соглашения на условиях ГЧП на 50 миллиардов рублей.