Владимир Путин на ПМЭФ: «Льготную ипотеку смогут взять все семьи с детьми»

Ставка по льготной ипотеке вырастет, но программа будет продлена на один год. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вопрос льготной ипотеки — один из самых важных для повышения благосостояния граждан, отметил президент. Но действующая программа, когда можно было взять кредит по сниженной ставке заканчивается уже 1 июля 2021 года. Её необходимо продлить, но придется изменить условия, заявил Владимир Путин.

- Программа носила антикризисный, то есть временный характер. Но резко обрывать её нельзя. Надо учитывать какую важную роль она играет. Предлагаю продлить программу льготной ипотеки для всех регионов на год. Но поднимем ставку — до 7%, а предельную сумму кредита сделаем единой для всех регионов — 3 миллиона рублей.

Особое внимание глава государства уделил действующей программе ипотеки для семей с детьми. По ней семья, где родился второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года, может взять ипотеку под 6% годовых. Эта программа будет расширена, заявил Путин:

- Предлагаю распространить программу льготной ипотеки для семей с детьми на все семьи, где есть дети. Даже один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года. То есть уже при рождении первенца семья сможет взять кредит по льготной ставке в 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей — 12 млн. Для других регионов - 6 млн рублей.

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