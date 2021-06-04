Яндекс.Маркет запускает в России экспресс-доставку лекарств на дом

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Жители Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода смогут заказывать доставку лекарств с Яндекс.Маркета. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума, который проходит со 2 по 5 июня.

- Услуга в ближайшие две недели будет доступна пользователям в Москве, далее появится в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, - сообщил глава бизнес группы Яндекса по екому и райдтех Даниил Шулейко.

Он уточнили, что заказать доставку можно будет только препаратов, которые отпускаются без рецепта.

На первом этапе в ассортименте будет представлено около 2 тысяч лекарственных препаратов. Далее ассортимент будет расширен до 20 тысяч позиций. Договор о сотрудничестве заключен с аптечной сетью “Самсон Фарма”. Планируется, что позже подключатся и другие сети.

Забрать лекарства можно будет несколькими способами. На выбор клиента доступны варианты: срочная доставка за 1-2 часа на дом, или доставка “по клику”, когда сначала заказ привезут на склад Маркета, а затем, когда вы будете дома, в удобное время через приложение вызываете курьера и он доставит вам лекарства в течение 15 минут. Заказы будут привозить партнеры Яндекс.Доставки. Также будет доступен вариант самовывоза из ближайшего к вам пункта выдачи.