«Российский флаг и гимн были и будут тоже»: Президент Союза ММА Габдуллин рассказал, под каким флагом Россия выступит на чемпионате Мира

Президента Союза ММА России Радмир Габдуллин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Кемерове стартовал Чемпионат России по смешанным единоборствам. Спортсмены из 49 регионов России приехали в столицу Кузбасса, чтобы победить, а главное — отобраться в сборную России на чемпионаты Мира и Европы. О серьёзности соревнований говорит присутствие на нём президента Международной федерации смешанных единоборств Керрита Брауна и президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.

На открытии турнира Габдуллин поздравил Кузбасс с 300-летием, а позже, поговорил с журналистами и рассказал:

— будет ли Россия выступать на Чемпионате Мира под своим флагом

— кто является фаворитом турнира

— будет ли в ММА расширение весовых категорий

— и почему важно проводить турниры в регионах

— Какие эмоции сейчас испытываете после старта чемпионата России?

— Самые положительные, особенно, когда это проходит на кузбасской земле в то время, как вся Сибирь празднует 300-летие такого важного для России региона. Когда приезжают почётные гости в лице Керрита Брауна (президент Международной федерации смешанных единоборств — прим. ред) —. Для нас большая честь принимать их. Союз ММА России гордится такой дружбой и общей работай с Международной федерацией. Хотелось бы по итогам чемпионата признать его самым лучшим, зрелищным и интересным чемпионатом России в истории.

— Селекция останется без изменений? Чемпионы поедут на Чемпионат Мира, а серебряные призёры — на Европу?

— Да, единственное, что у нас добавляется — Кубок Мира в Чехии. Но мы готовы ко всем международным стартам. Сборная России сформируется в самом полном составе и на Чемпионат Мира, и на Кубок, и на Европу. Сборная России и Союз ММА готова к любым вызовам.

— Под какой символикой сборная России будет выступать на Чемпионате Мира?

— Российский флаг и гимн были и будут тоже. Проблем никаких абсолютно. ММА не ограничена глупыми и необдуманными решениями. Спортсмены должны представлять свою страну. В их честь должен звучать гимн их страны. Включать сюда политику нельзя. ММА абсолютно чист от любых политических игр. Мы находим компромисс и общий язык. Мистер Керрит Браун и вся его команда делают всё, чтобы наш вид спорта развивался, как спорт, а не как политическая машина без колёс.

— Кто для вас фаворит этого турнира?

— Я буду горячо болеть за Саламата Исбулаева. В 2019-м году он был признан одним из самых зрелищных спортсменов. Надеюсь, он выиграет чемпионат России и поедет на чемпионат Мира.

— В ММА нет такого разнообразия весовых категорий, как в боксе. Не планируете разбивать их?

— Союз ММА России входит в международную федерацию. Это напрямую зависит от них. Если Международная федерация решит внести какие-то изменения, мы их поддержим.

— Лично ваше мнение: лучше иметь больше весовых категорий, как в боксе, или как в ММА?

— Международная федерация доработала все правила и регламенты. Я считаю, что сегодняшняя система отбора самая идеальная, самая чистая и самая понятная. Нам необязательно увеличивать количество. Для нас самое важное, чтобы было высокое качество. Сегодня ММА — это один из лучших видов спорта в единоборствах.

Поединок на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— В этом году Чемпионат России приурочен к 300-летию Кузбасса. Есть ли планы на будущий год? Уже думали, где будет проходить чемпионат России?

— Все свои чемпионаты мы стараемся приурочивать ко Дню Победы. У нас всегда есть причины и случай для проведения чемпионата. Всё, что нужно для популяризации нашего вида спорта в регионах — пожалуйста.

— Был случай, какого турнир по боксу проходил на Красной площади. Не рассматривали этот вариант?

— Мы рассматриваем такие проекты, но политика развития нашего вида спорта направлена на регионы. Всегда предпочтение отдадим регионам, и в последнюю очередь будем рассматривать Москву и Питер. На регионах держится вся страна.

— Некоторые бойцы выражали непонимание: почему на чемпионате России запретили выступать профессионалам? Например, такие бойцы, как Бикрёв и Малыхин, думаю, рады поучаствовать. Не рассматриваете возможность выступления профессионалам, или проведения мини-турнира?

— Это исключено, Дмитрий Бикрёв и Анатолий Малыхин могут поучаствовать в мастерских всероссийских чемпионатах. Но здесь наша система отбора и соревнований полностью идентична международной федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боец смешанного стиля Малыхин: «ММА без пяти минут Олимпийский вид спорта»

Анатолий Малыхин рассказал, почему путёвка в сборную России — это билет в лучшую жизнь (подробнее)