Навальный на юбилей желал подушку и ванну для ног

Алексей Навальный. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

4 июля блогеру-оппозиционеру Алексею Навальному, сыну офицера-связиста и экономиста в НИИ микроприборов, исполнилось 45 лет. Мини-юбилей он встретил во Владимирской исправительной колонии ИК-3.

Для своих поклонников Алексей Анатольевич по случаю круглой даты подготовил пост-памфлет в одной из соцсетей. Но, возможно, пребывая не в лучшем расположении духа, незадолго до очередной «программной» публикации, он публично выразил досаду на то, что его лишают бытовых и иных удобств.

Вот выдержки из публикации на страничке господина Навального, которая появилась там в «честь» его 45-летия, но буквально через несколько минут оказалась удалена. Но, как известно, сеть все помнит.

- Два месяца назад Юля (супруга блогера — ред.) передала мне ортопедическую подушку, чтобы не болела моя спина, а также ванночку для ног.

Эта запись в блоге Навального буквально через несколько минут после публикации оказалась удалена.

Оппозиционер пояснял, что оба предмета необходимы ему «для снятия тяжести, усталости и болевого синдрома». Но администрация колонии «придумывает отмазки» и ни подушку, ни ванночку знаменитому сидельцу выдавать не спешит.

Навальный выражал уверенность, что «кто-то из вертухаев уже спит на моей подушке», ну, а «его жена парит свои жирные ноги в моей ванночке».

Специальное порошковое питание, которое ему необходимо для поддержания формы, тоже до юбиляра не дошло. Он преисполнен негодования: «Переданные Юлькой порошки тоже уже кто-то из них выжрал. Мое требование простое и очевидное — отдать мне мои вещи. Подушку, ванночку и спортпит. Борьба за свои права — это то, что никто не может отнять!»

Больше тысячи человек успели поставить свои лайки под этой публикацией, прежде чем она была удалена. Позже на страничке оппозиционера была вывешена «полу-программная» публикация о том, как он закалился в лишениях, как постарался не озвереть, находя поддержку в эмоциях последователей, и что преследовать своих «мучителей» после прихода к власти он все-таки не собирается.

Ну хоть на этом спасибо. А то уже беспокойство одолевало. Ведь в 45 у разных революционеров разные планы были...

Ну вот , скажем, в свои 45 Иосиф Сталин строил национальную политику в только что созданном СССР. Хо Ши Мин боролся с японской оккупацией Индокитая во Вьетнаме. А Фидель Кастро, отразив нападения контрреволюционеров, создавал первое в западном полушарии социалистическое государство на Кубе. Ванночку для ног никто из них, переживших тюрьмы и ссылки, там не требовал. Как и ортопедическую подушку или спортивные порошки. Ну, как-то не до подушек и калорий было.

Хо Ши Мин боролся с японской оккупацией Индокитая во Вьетнаме. А Фидель Кастро, отразив нападения контрреволюционеров, создавал первое в западном полушарии социалистическое государство на Кубе. Ванночку для ног никто из них, переживших тюрьмы и ссылки, там не требовал. Как и ортопедическую подушку или спортивные порошки. Ну, как-то не до подушек и калорий было.

Но все-таки чувство меры, кажется, сработало - этот пост со странички Навального был удален, наверное, потому, что он слишком откровенно показывал истинное лицо сидельца. И оно не слишком походило на лицо романтика "борьбы с кровавым режимом».