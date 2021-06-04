«Государство для человека»: Члены Правительства РФ на деловом завтраке Сбера рассказали о новой клиентоцентричной модели госуправления

Какой подход сегодня реализуется в современной России: «государство для человека» или «человек для государства»? Этот вопрос обсудили участники делового завтрака «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации», прошедшего 4 июня по инициативе Сбера на Петербургском международном экономическом форуме. Главной темой дискуссии стала клиентоцентричность: эта стратегия, фокусирующая все внимание на человеке и его потребностях, сегодня распространяется не только на бизнес, но и на государство.

Ведущим и модератором делового завтрака выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф, а его участниками стали представители органов власти, главы ведущих компаний и признанные эксперты, в том числе члены Правительства России. Спикерами на мероприятии выступили вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

По словам Германа Грефа, тема делового завтрака была выбрана бизнес-сообществом: ее определили по итогам опросов среди предпринимателей. Лидеры российского бизнеса хотели выяснить планы Правительства России по модернизации отечественной экономики и государственного управления, а также понять, чем новое правительство под руководством Михаила Мишустина отличается от своих предшественников.

Кстати, тот самый вопрос: «государство для человека» или «человек для государства» тоже стал поводом для голосования. И подавляющее число участников делового завтрака выбрали первый вариант: за «Государство для человека» свои голоса отдали 89% присутствующих, и лишь 11% - за вариант «Человек для государства». Как отметил Герман Греф, клиентоцентричность сегодня проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в государственное управление. Еще одно голосование выявило направления, в которых власти необходимо сосредоточить свои усилия: главными приоритетами деятельности правительства были названы образование, предпринимательский климат, реформа государственного правления и здравоохранение. Эксперты уверены, что роль государства в будущем будет только возрастать, однако для успешного развития страны необходима комплексная реформа государственных институтов, а также развитие человеческого капитала.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал участникам мероприятия о новой стратегии клиентоцентричности и ее главных инструментах: государственном HR, переходе на оказание услуг с точки зрения жизненной ситуации, цифровизации, тестировании, мониторинге и постоянной обратной связи. Темой выступления Антона Котякова стала реформа центров занятости и адресные меры поддержки для граждан, нуждающихся в помощи. Глава Минздрава представил новую концепцию развития здравоохранения: главный фокус в ней смещается на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и здоровый образ жизни. В этом российским медикам поможет создание цифрового профиля гражданина.

Министр финансов Антон Силуанов сделал акцент на более эффективном использовании финансовых средств. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах Правительства РФ построить миллиард квадратных метров жилья и ускорить инвестиционно-строительный цикл на 30% . В этом поможет сокращение бюрократических проволочек: вместо 137 согласительных процедур застройщикам необходимо будет проходить только 50. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о ходе цифровизации в России. По словам зампреда Правительства РФ, она идет быстрыми темпами, однако в идеале усилий государства по ее внедрению вообще не должно быть заметно: цифровизация должна стать нормой жизни. Одно из главных достижений последних лет – Правительство получает все данные в режиме реального времени. Это позволяет моментально реагировать на ситуацию и оперативно принимать стратегические решения.

По мнению Германа Грефа, у правительства Михаила Мишустина уже есть богатый опыт работы, ориентированной именно на человека.

- У действующего правительство есть свои подходы и свой инструментарий. И у него есть бэкграунд — история успеха, ведь премьер-министр Михаил Мишустин пришёл из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали, - отметил глава Сбербанка. - Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры. Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры — это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры — это очень важно.

Герман Греф отметил, что многие детали стратегии работы Правительства еще прорабатываются, однако его первые успехи уже очевидны.

- Я думаю, что сегодня в стране сегодня сложилась уникальная ситуация. Президент России сказал: человекоцентричность — я хочу, чтобы государство развернулось к человеку. Правительство имеет опыт трансформации. Администрация Президента стала очень технологичной. И мы видим единство взглядов и целей Администрации Президента и Правительства. Бизнес приглашают для обсуждений. Всё это вместе взятое меня делает оптимистом будущего моей страны, - отметил председатель правления Сбербанка.