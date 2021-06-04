Пять мер поддержки бизнеса от Путина

Работница московской фабрики "Парижская коммуна" у швейной машинки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума, Владимир Путин назвал пять мер поддержки малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства кредитами. Корпорация МСП займется «зонтичным предоставление поручительств». Компания в банках-партнерах будет поручаться за предпринимателей, берущих заем.

- Это позволит привлечь 600 млрд. рублей до 2024 на развитие, - заметил Путин.

2. До 1 сентября к системе быстрых платежей должны подключиться все системно значимые банки. Президент пожелал, чтобы крупнейшие из них сделали это уже к 1 июля.

- Предлагаю до конца года в полном объеме возмещать малому бизнесу уплаченную комиссию за использование системы быстрых платежей (если товар продавался физическим лицам), - заявил президент.

3. Путин рассказал о введении упрощенного налогообложения для малых компаний. Особенно для тех, которые развиваются и переходят в более тяжелую категорию, а вслед за этим теряют и многие льготы. С 22 года пройдет эксперимент, упрощающий такой переход.

- Компании, вошедшие в проект, будут освобождены от НДС, если их выручка не превышает 2 млрд. рублей в год. За ними сохранится право пониженной ставки страховых взносов — 15%, - заметил Путин.

Президент уточнил, что право на льготы сохранится у компаний, где работает до 1500 человек. «Сейчас порог: 250 человек», - напомнил глава России.

4. Малый и средний бизнес освободят от излишнего антимонопольного контроля. «Сейчас антимонопольные органы охватывают всех с выручкой свыше 400 млн. рублей в год. Предлагаю поднять планку до 800 млн. рублей. Это избавит растущие компании от излишних отчетов», - заявил Путин.

Еще президент предложил упростить отчетность по сделкам. «Если сумма сделки не превышает 800 млн. рублей, ее не надо согласовывать с ФАС», - сказал президент. Напомним, что сейчас с антимонопольщиками надо согласовывать сделки дороже 400 млн. рублей.

5. Крупные компании, муниципальные и государственные заказчики должны будут 25% товаров и услуг закупать у малого и среднего бизнеса.

- Много нюансов, я понимаю. Планка должна быть такой, как я сказал, а нюансы правительство доработает, - резюмировал Путин.

Отдельно президент рассказал о сокращении максимального срока расчета за услуги — с 30 до 15 дней. «А для малого бизнеса и социальных НКО — с 15 до 7 дней», - распорядился глава государства.

- Посмотрим, какой эффект даст для обеления. Я думаю, заинтересованным лицам и так все понятно: все чеки через кассу, наем работников в белую, закупка товаров в белую, через кассу, - дал рекомендации по ведению бизнеса президент.