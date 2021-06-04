«Он теперь тут не один»: С кем в квартире Валентины Легкоступовой живет ее вдовец

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года при весьма странных обстоятельствах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В августе исполнится ровно года со дня смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Исполнительницы хита «Ягода-малина» не стало 14 августа 2020 года при весьма странных обстоятельствах. Через три недели после третьей свадьбы вместе с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, она попала в наркологическую клинику. Именно там она впала в кому и, как выяснилось позже, причиной стала закрытая черепно-мозговая травма. Все это время тянется доследственная проверка. Было проведено несколько экспертиз, результаты которых противоречат друг другу. Судмедэксперты не могут сойтись во мнении и с точностью установить характер повреждения. Что это было удар по голове или падение, до сих не установлено.

Напомним, дети певицы Анэтта Бриль и Матвей Легкоступов с первых дней подозревали, что к смерти мамы может быть причастен ее муж. Сам Юрий Фирсов вину отрицал и уверял, что жена просто упала в ванной комнате. Вслед за скандальными разбирательствами последовал раздел имущества.

Одним из первых в права вступил вдовец, которого из-за продолжительности их с Легкоступовой совместной жизни в 40 дней, прозвали «мужем-сорокодневкой». Два месяца назад он сменил замки в двухкомнатной квартире певицы и заселился на жилплощадь, в которой ему принадлежит лишь четверть. На днях стало известно, что там он теперь живет не один.

- Мы просто в шоке, что он в квартире Вали живет, да теперь еще и не один. Дети ее тут и не появляются. А вот старший сын Фирсова, Даниил поселился в квартире. Вижу его тут почти каждый день, - рассказал «КП» соседка семьи Легкоступовых Анна Иволгина.

По словам соседей, сам Фирсов продолжает злоупотреблять спиртными напитками.

- Я действительно помогаю сейчас отцу выйти из запоя. Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины Легкоступовой. Но нет, я там не живу, - заверил «КП» Даниил Фирсов.

Тем временем младший сын Валентины Легкоступовой, который до смерти мамы жил в этой квартире, вынужден снимать жилье.

- Матвей нашел работу и сейчас живет самостоятельно. Он сам оплачивает аренду квартиры, - рассказала «КП» Анэтта Бриль, певица, дочка Валентины Легкоступовой.

О том, что Матвею приходится ютиться по съемным углам, Фирсов узнал от «Комсомолки».

- Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против, - такой выход из положения предложил яхтсмен.

Однако, возвращаться к отчиму Матвей не планирует. Напомним, еще до смерти певицы, отношения с Фирсовым не сложились. По словам Матвея, отчим выгонял его их квартиры мамы и однажды выломал дверь в его комнату.

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