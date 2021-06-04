Владимир Путин на ПМЭФ: «Разговоры, что Россия не заинтересована в решении глобальных экологических проблем - чушь»

Президент отметил, что Россия как никто другой понимает, что изменение климата — это глобальная проблема Фото: REUTERS

Вопросы экологии и борьбы с выбросами уже по традиции заняли особое место в выступлении Владимира Путина. Он отметил, что Россия как никто другой понимает, что изменение климата — это глобальная проблема, с которой необходимо бороться.

- Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не заинтересована в решении глобальных проблем экологии. Но это чушь и миф, - заявил Путин. - У нас целые города в Арктике, построенные в вечной мерзлоте. Что будет если они все растают и поплывут?

А вот превращать экологическую повестку в политическую недопустимо, считает российский лидер:

- Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия. Не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной борьбы. Когда под предлогом углеродного следа в чьих-то интересах перекраивается инвестиционные и торговые потоки. А ограничения доступа к передовым зеленым технологиям становится фактором сдерживания отдельных стран и производителей.

Россия может и планирует стать лидером в решении проблем изменения климата. Причина тому — чисто географическая, считает Путин. И мы пойдем не просто по пути снижения выбросов, а поставим планку жестче, чем в Европе. Президент поставил задачу, чтобы в следующие 30 лет накопленный объем эмиссии парниковых газов стал меньше, чем в старом Свете. Соответствующий план до 1 октября разработает правительство.

По каким направлениям пойдет работа:

- Снижение объема выбросов по отраслям экономики. (Путин отметил, что российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников за счет строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников.

- повышение энергоэффективности в жилом секторе

- перевод общественного транспорта на газ, электричество, гибридные двигатели.

- Россия приступает к выпуску субсидируемых государством «зеленых облигаций».

Но главная задача, говорит Путин - улавливать, хранить и использовать парниковые газы.

- Россия обладает колоссальным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот. Они поглощают миллиарды тонн углекислого газа. Так что Россия может занять особое место на рынке углеродных единиц - для этого надо бороться с пожарами, заниматься лесовосстановлением.

А завершил экологическую часть президент обращением к российским и иностранным предпринимателям:

- Прошу принимать это как посыл, тем компаниям, которые собираются покупать углеродные единицы за рубежом. Лучше вкладывайте в экологические ресурсы в нашей стране. Это работа на перспективу. Это выгодно. Выручка новой климатической отрасли может достигнуть 50 млрд. долларов в год. Это выгодные инвестиции. Приглашаем инвесторов.

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