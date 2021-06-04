ГК «Фармсинтез» заключила несколько соглашений о строительстве новых производственных площадок

Подписание соглашения. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и Президент «Фармасинтез» Викрам Пуния.

В рамках ПМЭФ-2021 ГК «Фармасинтез» заключила соглашения о намерениях по строительству новых производственных площадок в Калужской области и в Тюмени.

В Калужской области планируется строительство завода по производству парентерального питания – лекарственных препаратов, которые изготавливаются в форме специальных инфузионных растворов. Такие медикаменты вводятся внутривенно при невозможности пациентом самостоятельно принимать пищу.

Объем инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей, а новая производственная площадка создаст порядка 250 новых рабочих мест в регионе. Для строительства завода рассматривается Боровская площадка ОЭЗ «Калуга».

«Компания намерена наращивать свое производство в Калужской области. По объему производства в целом мы рассчитываем на объем свыше 1 млн флаконов парентерального питания», - заявил президент «Фармасинтез» Викрам Пуния.

В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что за последние десять лет в регионе с нуля был создан крупный фармацевтический кластер, который на сегодняшний день включает уже 67 (вместе с новым заводом «Фармсинтез») резидентов.

«Это то направление, которое будет и в дальнейшем развиваться в Калужской области. Я думаю, что в ближайшем будущем доля налогов в доходах областного бюджета от фармацевтической деятельности будет ведущей», - добавил губернатор.

Второе соглашение по строительству производства кардиологических препаратов ГК «Фармасинтез» заключила с администрацией Тюменской области. Это будет реализация уже второго крупного проекта в регионе. Ранее фармацевтическая компания запустила в промышленную эксплуатацию вновь построенный завод по производству гормональных препаратов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и Президент «Фармасинтез» Викрам Пуния. Фото предоставлено пресс-службой «Фармасинтез».

«Хочу выразить слова благодарности за постоянную поддержку в сфере фармпромышленности. Не первое соглашение мы с Вами подписываем. Компания «Фармасинтез» инвестировала в Тюменской области уже более 6 млрд рублей. Новое соглашение мы подписали с Тюменской областью, и инвестиции будут уже более 4 млрд рублей. Компания будет производить современные препараты сердечно-сосудистого направления», - заявил, обращаясь к губернатору Тюменской области Александру Моору, Викрам Пуния.

Александр Моор также выразил благодарность группе компаний за плодотворное сотрудничество:

«В свое время Правительство Тюменской области сделало правильный выбор, и в 2015 году владельцем завода ЮграФарм стала компания «Фармасинтез». С тех пор количество рабочих мест завода увеличилось почти в 10 раз. Завод активно расширяет свой ассортимент и вводит новые производственные мощности. Двустороннее сотрудничество власти и бизнеса будет продолжаться и дальше».