«Кремль ответит за унижение нашего союзника!»: Как политики из США поздравили Навального с 45-летием

Видные западные деятели со своего Олимпа шлют лучи добра российскому блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному Фото: REUTERS

Всего четыре коротких поздравлений, как семейных открыток. Их опубликовал 4 июня 2021 года американский медиа-ресурс Buzzfeed. Видные западные деятели со своего Олимпа шлют лучи добра российскому блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему срок в колонии, затерянной во Владимирской губернии. Поздравляют с 45-летием и обещают «беспрецедентно надавить» на Кремль, чтоб вытащить своего человека на свободу уже к следующему его дню рождения. И сделать его «будущим России».

Признаются, что Алексей — их «союзник». Что близко дружат с его семьей, обожают его жену с детьми, помогают им и держат их безопасности. Что без Навального в России «невозможно построение демократии». Видимо, потому, что только с ним это «построение демократии» будет идти под контролем Запада?

Все это настолько похоже на шифровки своему провалившемуся агенту, что даже не требует пояснений. Все видно насквозь. Только почитайте.

А Алексею — здоровья, конечно. И терпения. Ведь образцовую колонию во владимирском Покрове, которую правозащитники и сами заключенные сравнивают скорее с пионерлагерем или солдатской казармой, американский Buzzfeed называет «страшным местом, известным пытками заключенных». Жуть, одним словом..

Итак, поздравления Навальному.

Майкл МАКФОЛ, Экс-посол США в России и экс-помощник президента США по национальной безопасности:

ИСПОЛЬЗУЮ ВСЕ СВЯЗИ, ЧТОБ НАДАВИТЬ НА РОССИЮ, ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИТСЯ ПЛОХОЕ

«Я знаю, как сильно вы хотите отпраздновать свой день рождения со своей семьей - Юлей, Захаром и Дарьей, которых я обожаю. Я заверяю вас, что все они находятся в полной безопасности и получают всю необходимую помощь. Я внимательно слежу за вашим здоровьем и использую все свои связи в администрации Байдена, чтобы оказать дополнительное давление на Россию, если с вами там случится что-то плохое. Будьте уверены, что здесь, в США, есть много замечательных людей, которые делают все, чтобы вытащить вас из тюрьмы. Несмотря ни на что, вы - политическое будущее России.»

Карл ГЕРШМАН, президент «Национального фонда за демократию» (NED):

МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ НАШИМ СОЮЗНИКАМ ПЕРЕЖИТЬ ТАКОЕ УНИЖЕНИЕ

«Мне больно видеть, в какие нечеловеческие условия поставили вас российские власти, сколько вам пришлось вынести за эти месяцы заключения. Я считаю, что все, что с вами происходит, является бесчеловечным актом запугивания, направленным против честных и порядочных людей вашей страны. Ваше политическое дело - еще одно доказательство того, что вы являетесь лицом российской оппозиции, ее главной движущей силой. И мы не позволим нашим союзникам пережить такое унижение. Будьте уверены, что Кремль ответит за свое безрассудство.

Роберт МЕНЕНДЕС, сенатор США:

ПОСТРОЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ БЕЗ ВАС НЕВОЗМОЖНО

«Мои коллеги и я поздравляем вас с днем рождения! Я уверен, что политический успех обязательно придет к вам и вашей команде. И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но сначала мы освободим вас как можно скорее. Я глубоко убежден, что построение демократии в России невозможно без ваших усилий. С Днем Рождения, Алексей!»

Билл БРАУДЕР, основатель инвестфонда Hermitage Capital Management:

ЗАПОМНИ, К СЛЕДУЮЩЕМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ТЫ БУДЕШЬ СВОБОДНЫМ

«Господин Навальный! От имени нашей организации позвольте мне поблагодарить вас за все ваши усилия по построению демократии в России! Несмотря на ваше заключение, я глубоко убежден, что в ближайшем будущем вы сможете продолжить свою работу. После того, как ваши друзья покинули Россию, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомни мои слова, к следующему дню рождения ты будешь свободным человеком.»

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