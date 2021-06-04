Десять главных заявлений Путина на ПМЭФ

В пятницу, 4 июня 2021, Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Фото: REUTERS

В пятницу, 4 июня 2021, Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Это первое массовое мероприятие, которое президент лично посетил за последний год — из-за коронавирусных ограничений глава России предпочитал общение по видеосвязи. Предприниматели и политики так хотели послушать Путина живьем, что платили по 960 тысяч рублей за премиальный билет, дающий доступ на заседание с президентом.

Платили не зря — глава России не поскупился на новости. «КП» собрала десять главный заявлений президента.

1. Успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2". Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена, «Газпром» готов к заполнению трубопровода газом.

- Осталось только приподнять трубы и сварить. Этот маршрут соединит российскую газотранспортную систему и газотранспортную систему Европы, - отметил президент.

2. Программу льготной ипотеки нужно продлить до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%. Максимальный размер кредита для всех регионов: три миллиона рублей, максимальная сумма стоимости жилья в Москве и Петербурге: 12 миллионов рублей, в других регионах: шесть миллионов рублей.

- Программа носила антикризисный, то есть временный характер. Но резко обрывать её нельзя. Надо учитывать какую важную роль она играет, - заявил Путин.

3. Программу семейной льготной ипотеки распространят и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

- То есть уже при рождении первенца семья сможет взять кредит по льготной ставке в 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит, пояснил глава России.

4. В России будут платно вакцинировать иностранцев. Правительство до конца месяца должно утрясти все детали.

- Получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса, - рассказал Путин.

5. В течение следующих 30 лет Россия обгонит Европу в борьбе с глобальным потеплением. К 2051 году мы должны выбросить меньше углекислого газа, чем за прошедшие 30 лет. План, как это сделать, правительство разработает до 1 октября.

- Прошу принимать это как посыл, тем компаниям, которые собираются покупать углеродные единицы за рубежом. Лучше вкладывайте в экологические ресурсы в нашей стране. Это работа на перспективу. Это выгодно. Выручка новой климатической отрасли может достигнуть 50 млрд. долларов в год, - заявил президент.

6. Крупнейшие банки подключат к системе бесконтактных платежей к 1 июля. Все системно значимые банки сделают это самое позднее к 1 сентября.

- Предлагаю до конца года в полном объеме возмещать малому бизнесу уплаченную комиссию за использование системы быстрых платежей (если товар продавался физическим лицам), - распорядился Путин.

7. Малый и средний бизнес получат новый механизм кредитования. Коммерсанты, берущие займ, получат поручительство Корпорация МСП. «Это позволит привлечь 600 млрд. рублей до 2024 на развитие», - заметил Путин.

Контроль за малым и средним бизнесом со стороны ФАС уменьшится. Сейчас антимонопольные органы охватывают всех с выручкой свыше 400 млн. рублей в год. Планка поднимется до 800 млн. рублей.

- Посмотрим, какой эффект даст для обеления. Я думаю, заинтересованным лицам и так все понятно: все чеки через кассу, наем работников в белую, закупка товаров в белую, через кассу, - дал рекомендации по ведению бизнеса президент.

8. В 2021 году у России будет профицитный бюджет.

- У нас торговый баланс с приличным профицитом: 146 млрд. долларов. У нас растут золотовалютные резервы — свыше 600 млрд. долларов. Размер Фонда национального благосостояния где-то 159 млрд. долларов. Важно, что резервы растут, - заметил президент.

9. С 2022 года предприятия общепита освободят от НДС, если выручка не превышает 2 млрд. рублей. Путин заметил, что у ресторанов останется пониженная ставка страховых взносов в 15%. Даже, если количество людей в компании вырастет до 1500 человек.

- Сейчас порог: 250 человек, - напомнил глава России.

10. Все крупные заказчики — большие компании, госструктуры, муниципалитеты — должны будут четверть услуг и товаров покупать у малого и среднего бизнеса.

- Много нюансов, я понимаю. Планка должна быть такой, как я сказал, а нюансы правительство доработает, - резюмировал Путин.

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