Наш интеллигентский табор заволновался: Нельзя нашего мальчика, я-мы Азов

Придет ли счет тем, кто одобрял зверства в Одессе и Донбассе, а после ареста Протасевича завыл от огорчения Фото: REUTERS

Семь лет назад московская интеллигенция была спокойна как слон.

Люди горят в здании? Что ж, бывает. Это ведь не те люди. К тому же у них, говорят, паспорта России и Приднестровья, так что...

Люди прыгают из окон, спасаясь от огня, а на земле их добивают палками активисты? Ой, ну вы заладили, пойдемте лучше гулять, погода хорошая.

Авиабомбы падают на площади, а после них остается женщина с оторванными ногами? А не надо сепаратизмом заниматься.

Артиллерийские обстрелы, мертвый ребенок рядом с мертвой матерью на земле? Так они же за Путина.

Ни одна складочка, ни одна морщиночка не дрогнула тогда на достойном лице у всего этого прогрессивного табора. Тогда все было можно.

Зато теперь, когда существо, ссаженное Лукашенко с самолета, а до того гостившее в самом зверском военном отряде, какой только воевал против нас после Басаева, театрально кается на камеру и просит не выдавать его туда, где при его поддержке бомбили и убивали, - вот теперь табор завыл от огорчения. Не надо нашего мальчика, нельзя-нельзя нашего мальчика, я-мы Азов.

Да вы не грустите, короли и королевы Бердичева.

Все у вашего мальчика, к сожалению, будет почти хорошо.

Но завыли вы правильно.

Потому что разрушено главное: абсолютная неуязвимость и неприкосновенность того, кто на правильной стороне, да еще и в другой стране, и в чужом самолете. И если оттуда достали - значит, есть о чем волноваться всему табору. Тем более, здесь же тоже "репрессии", "диктатура", "сажают".

Семь лет назад вы себя показали. Счет - как принято было думать - уже не придет.

Или придет.

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