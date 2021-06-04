Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса: контроль уменьшить, госзакупки увеличить, комиссию за переводы вернуть

Президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня Фото: REUTERS

В своем выступлении президент рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Именно эта сфера сильнее всего пострадала в пандемию.

Вот основные механизмы поддержки, которые будут запущены в России.

1. Зонтичные поручительства по кредитам

- Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств, - сказал Путин на форуме.

Это означает, что Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства возьмет на себя часть рисков и будет выдавать предпринимателям поручительства по кредитам в банках-партнерах. Это сделает займы более доступными. Как сообщил Владимир Путин, такая мера позволит бизнесу привлечь 600 млрд рублей до 2024 года.

2. Избавление от избыточного антимонопольного контроля

- Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля, - сказал Путин. - Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг.

3. Возврат комиссий за использование системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) позволяет мгновенно отправлять деньги по номеру мобильного телефона из одного банка в другой. Главное, чтобы оба банка были подключены к системе. Переводы до 100 тысяч рублей в месяц комиссией не облагаются. Если отправлять больше, комиссию устанавливает банк-отправитель (но не больше 0,5% от суммы перевода и не выше 1500 рублей).

- Пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать. Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля, - заявил Путин.

По словам главы государства, малый бизнес часто сетует на высокую комиссию при проведении платежей.

- Мы уже расширили действие системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с ее помощью можно вести и безналичные расчеты между физическими лицами и предпринимателями, - отметил глава государства.

Путин предложил банкам до конца нынешнего года возвращать малому и среднему бизнесу комиссии за использование системы быстрых платежей при продаже товаров и услуг физическим лицам. «Для них это будет приятная новость», - сказал глава государства.

В своем выступлении президент рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Именно эта сфера сильнее всего пострадала в пандемию. Фото: REUTERS

4. С 2022 года часть предприятий общепита освободят от НДС

Путин напомнил, что сейчас компании, которые работают по «упрощенке», должны переходить на общий порядок налогообложения, достигнув некой планки по объему выручки и количеству персонала. Это не только создает дополнительную финансовую нагрузку, но и мешает развитию бизнеса.

- Показательный пример здесь - сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог - 250 человек, - заявил Путин. И добавил, что позже власть оценит эффективность этой меры, в том числе для обеления бизнеса и развития компаний.

Почему такие преференции решили дать именно кафе и ресторанам? Профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического университета им. Плеханова Валерий Масленников объяснил «Комсомолке»: для многих россиян общепит - это индикатор «экономического здоровья» страны.

- Культура питания, особенно в крупных городах, перешла в общепит. Люди стали меньше готовить дома, общепит стал важной составляющей жизни населения. И для государства очень важно, чтобы люди видели, что компании общепита не исчезают, они остаются с ними, - говорит Валерий Масленников. - Иначе, если кафе будет закрываться, люди будут обобщать и думать, что экономическая ситуация ухудшается. А это не так: наоборот, в этом году экономика развивается, мы наращиваем объемы по сравнению с прошлым годом и даже с докризисными временами. Просто зачастую этого не видно вооруженным взглядом.

5. Увеличить долю госзакупок у малого бизнеса до 25%

- Предлагаю увеличить долю товаров, работ, услуг, которые закупают наши крупнейшие компании, государственные заказчики у субъектов малого предпринимательства, включая некоммерческие организации. Она должна составлять не менее 25%, - заявил Владимир Путин на форуме.

По действующим законам эта планка составляет 20%. Президент отметил, что здесь есть много нюансов, но правительство с ними разберется.

Профессор Валерий Масленников пояснил нам, о каких нюансах может идти речь.

- В России три группы таких компаний: микропредприятия (их больше 2 млн), малые (190 тысяч) и средние (около 17 тысяч). Микропредприятия в госзакупках практически не участвуют: для этого нужно иметь историю, определенные объемы. Поэтому не так много компаний малого бизнеса могут претендовать на эти 25%, - озвучил эксперт одну из возможных проблем.

Еще одна возможная проблема - слишком длинная цепочка исполнителей.

- Процедуры закупок часто построены таким образом, что выигрывают одни, а работу делают другие. И это большая трагедия этих закупок. Потому что цены контрактов рассчитаны таким образом, что они покрывают в основном текущие затраты и мало дают на развитие. Так что конечно, это важная инициатива, но процедурный момент еще надо выстраивать, - говорит Валерий Масленников.

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