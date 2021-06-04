Оконфузилась на премии: Настя Ивлеева на высоченных шпильках рухнула на красной дорожке

Телеведущая пыталась записать видео Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" проходит 18-я национальная премия Муз-ТВ. Спустя два года изголодавшиеся по зрителям звезды надели все лучшее сразу, а уж что они вытворяют на красной дорожке - это надо видеть.

Самая пунктуальная из четырех ведущих премии - Настя Ивлеева - перед выходом на красную дорожку заряжалась от криков толпы. Среди зрителей - фанаты Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Ольги Бузовой и других звезд.

Настюшка-опасность активно махала руками и пыталась "пилить" видео для ТикТока. Но неожиданно оконфузилась. Она рухнула на красной дорожке, споткнувшись на высоченных шпильках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Настюшка-опасность активно махала руками и пыталась "пилить" видео для ТикТока. Но неожиданно оконфузилась. Она рухнула на красной дорожке, споткнувшись на высоченных шпильках.

Впрочем, Ивлеева быстро поднялась и отправилась встречать гостей в компании с Дмитрием Нагиевым, Александром Реввой и Ксенией Собчак, которая прилетела с ПМЭФ и пережила шок в аэропорту из-за не вышедших вовремя шасси. Самолет с женой режиссера Константина Богомолова приземлился в Шереметьево с третьей попытки.

Настя эффектно появилась на красной дорожке, сидя в Lamborghini. Элитное авто привез эвакуатор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Меж тем Настя эффектно появилась на красной дорожке, сидя в Lamborghini. Элитное авто привез эвакуатор. "Я могла бы приехать сама, но лишние штрафы мне не нужны", - подколола внимательных к ней гаишников ведущая.

Настя Ивлеева с Ксенией Собчак Фото: Иван МАКЕЕВ

Как известно, в последнее время звезда то и дело нарывается на штрафы - то скорость превысит, то припаркуется в неположенном месте. Противостояния артистки с эвакуаторами Дептранса не обсудил только ленивый. Вообще блогерша славится своей эпатажностью и любовью к экстремальным развлечениям. Девушка часто балует своих подписчиков необычными роликами. Ради лайков Настя, например, разгоняет спорткар до 343 километров в час. И судя по протоколам ГИБДД, только за последние три месяца Ивлеева успела собрать 152 штрафа на сумму более 160 тысяч рублей. Большая часть из них - за превышение скорости.