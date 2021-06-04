Владимир Путин на ПМЭФ: "Дурная пропаганда" забивает головы партнерам по вопросу "Северного потока - 2"

Первая нитка трубопровода закончена за несколько часов до выступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газовая тема стала первой, которая поднялась после выступлений глав России, Катара и Австрии на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Владимиру Путину еще раз, буквально на пальцах, пришлось объяснять почему для нас, и не только для нас, так важен газопровод «Северный поток-2».

- Маршрут по дну Балтийского моря из России в Германию короче, чем через европейские страны. Он короче и дешевле, - подчеркнул Президент. - Тут нет никаких политических рисков, не нужно платить деньги за транзит. То есть конечный потребитель будет получать его дешевле, чем через европейские страны. 100 раз мы об этом сказали. Но какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что какая-то политика тут, обход кого-то и т.д.

В самом начале своего выступления Путин порадовал собравшихся новостью, что первая нитка трубопровода закончена за несколько часов до выступления. Вторая - будет закончена в течение полутора-двух месяцев.

- «Газпром» к поставкам готов, все будет зависеть от немецкого регулятора, - отметил президент.

- А Германская сторона прямо сейчас проводит переговоры в США какой газ будет покупать: «у нас дешевле и качественный или их сложный и дорогой», - удивляется Путин.

Про сложный и дорогой президент сказал не просто так. Те же «зеленые» в Германии утверждают, что «Северный поток-2» категорически неэкологичный проект и поэтому его надо закрыть. А покупать следует американский сжиженный газ, который привозят в Европу танкерами. Видимо «зеленые» там так себе.

- Больше 70% американского газа добывается с помощью гидроразрыва пласта, - говорит Путин. - Газпром так добывает только — 11%. Газ для Европы и вовсе качается прямо из-под земли. А гидроразрыв — это катастрофический способ с точки зрения экологии. В землю закачиваются десятки тонн химикатов. Это прямой ущерб экологии. Вот вам ярчайший пример.

Главный вопрос от ведущего дискуссии был, конечно, о транзитной газовой трубе через Украину и Путин его ждал:

- Но действующая сейчас труба кормит целые регионы…

- У нас обязанность всех кормить? - не дал договорить президент.

- Когда достроят северный поток ГТС Украины будет не нужна?

Путину пришлось объяснить тонкости действующего контракта с Украиной по транзиту газа. Вопреки распространенному мнению, проблемы с транзитом газа начались задолго до 2014 года:

- Мы прокачиваем до 40 миллиардов куб. метров. Если бы были нормальные отношения, прокачивали бы через Украину больше, - заключил президент. - Проблемы начались не в сфере политики, а в экономике. Мы же подписали в свое время меморандум: я, Герхард Шрёдер, канцлер Германии и президент Украины Кучма. Потом пришел другой президент Ющенко и всё выбросил в корзину. Потом начались скандалы с поставками — в 2008 году Украина вообще заблокировала транзит.

Кстати, Путин заявил, что разрезать газовую трубу, которая идет через Украину, после окончания контракта не стоит. Она еще может пригодиться. Нужна только «добрая воля со стороны украинских партнеров»:

- Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти на 50 млрд кубометров. Потребность растет. Экономика восстанавливается. Есть возможность загружать газотранспортную систему Украины и в будущем. Даже после запуска СП-2 и завершения срока действия нашего контракта. И мы хотим этого. Нужно наладить нормальные экономические отношения. Мы готовы. Надеемся, что здравый смысл позволит принять решение.

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