«С первым мужем Настю благословил батюшка в Москве, а с четвертым - в Крыму»: Артистка Макеева решила рожать в венчанном браке

Макеева и Мальков венчались в Крыму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

39-летняя актриса Анастасия Макеева вышла замуж за 37-летнего бизнесмена Романа Малькова. Свадьба была в Крыму, где пара и обвенчалась – в Форосской церкви. К этому таинству Настя и Роман готовились – до свадьбы бывали в святых местах, перед венчанием три дня постились, причастились… Оказывается, Макеева венчалась, так как это первый шаг для реализации ее долгоиграющего плана.

Артистка вышла замуж четвертый раз, а для Малькова это только второй брак. У Насти детей в предыдущих отношениях не получилось родить, а у Романа есть четверо наследников от первого брака. Старший сын 16-летний Андрей Мальков живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших детей остались с матерью в Словении, где последние 10 лет жили Мальковы. В этих отношениях Макеева хочет стать матерью.

После четвертой свадьбы актриса оставила свою фамилию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя пыталась родить и в первом браке с композитором и певцом Глебом Матвейчуком – делала ЭКО, заморозила эмбрионы, но подсадку ей не делали, так как пара развелась. Макеева и Матвейчук поженились 11 лет назад, прожили в браке 7 лет. Их отношения начинались серьезно.

Коллега Макеевой рассказала kp.ru: «Это была инициатива Насти – они с Глебом ночевали в гостинице при монастыре, а утром в храме Свято-Данилова монастыря прошла помолвка. Молодожены обручились, а батюшка их благословил. На венчание они тогда не решились. Настя считает, что дети должны рождаться в венчанном браке».

Влюбленная в четвертого мужа Макеева после года знакомства с Мальковым и свадьбу устроила (преимущественно по бартеру) и венчаться решилась. Артистка не скрывала от гостей на свадьбе: «С Ромой планируем деток!» Незадолго до свадьбы на ток-шоу Макеева сообщила: «Мой диагноз очень маленький овариальный резерв, это генетическая особенность организма». Поэтому, скорее всего, придется делать ЭКО и подготовка к процедуре началась. Пара не только обратилась к медикам, но и старается изменить жизнь – помогают многодетным семьям, посещают святые места.

Анастасия Макеева с первым мужем Глебом Матвейчуком в Свято-Даниловом монастыре Москвы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Над союзом и четвертой свадьбой Макеевой в соцсетях, на форумах – издеваются, осуждают, иронизируют. Виной всему скандальное расставание четвертого мужа Макеевой с первой женой: и бизнесмен Роман, и актриса Анастасия позволяют себе неприятные высказывания в адрес брошенной женщины.

Стоит отметить, что Макеева даже про первую свекровь говорила неприятные вещи – в программе «Судьба человека» Настя винила в разводе с Матвейчуком его маму. Макеева жаловалась, что свекровь ее унижает: «Пока ты подчиняешься мне - твой брак будет существовать. Так говорила моя свекровь - так и получилось. Она каждый день говорила: как мне повезло, что Глеб — гений, а я всего лишь жена талантливого композитора». По мнению Насти совместная работа с мамой Матвейчука, которая пыталась управлять невесткой, и разрушила ее первый брак.

Глеб Матвейчук опроверг эти высказывания. В программе «Судьба человека» композитор сообщил, что конфликт с женой случился из-за работы: Глеб должен был ставить в Театре Моссовета спектакль «Территория страсти». В этот театр Матвейчук привел Макееву, рекомендовав на главную роль в одном из спектаклей. Спектакль Матвейчука не был поставлен, но Макеева осталась работать в театре и поддерживать отношениях с людьми, которые пытались подставить Глеба. В итоге «Территорию страсти» поставили на деньги актера Александра Балуева. Макеева, играла в постановке и ей захотелось стать единственным продюсером «Территории страсти». Матвейчук настоял: «Я ей сказал, что этого никогда не будет, потому что генеральный продюсер спектакля Александр Балуев». После чего в паре и случился разлад. Видимо Настя не любит, когда что-то идет не по ее сценарию. Матвейчук сейчас счастливо женат, у него родились дети, а с Макеевой он установил дружеские отношения – врагами не стали.

Кажется, что четвертый муж Анастасии Макеевой вряд ли будет ей перечить. Роман Мальков ворвался в красивую жизнь – поездки, тусовки, фестивали, театры, съемки, внимание прессы, дорогая одежда, салоны красоты, новые зубы… И кажется, что мужчине эта жизнь нравится. Может про этот брак Анастасии Макеевой когда-нибудь напишут: «И жили они долго и счастливо». Кстати, вопреки мнению большинства Мальков не безработный сопровождающий жену. У Романа не большой, но все же доходный бизнес – Мальков зарабатывает прилично, но меньше Макеевой. Его компании занимаются производством легких стальных конструкций, проектированием и монтажом зданий из них. За прошлый год прибыль компании по официальной отчетности – 13 млн. руб. Работает он в основном онлайн, хвостиком следуя за своей звездой – Анастасией.

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