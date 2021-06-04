Силуанов рассчитывает на повышенные сборы подоходного налога после отмены НДС для ресторанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Эксперимент по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общепита подразумевает обеление заработных плат в этой отрасли, пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Для предприятий общественного питания будет установлен особый налоговый режим. Сегодня что происходит? Речь идет о сетевых ресторанах. Они фактически все работают в серой зоне. Зарплата официантов – 15 тысяч рублей. Мы проведем эксперимент: установим для них налоговый режим «без НДС» и посмотрим, насколько они обелят зарплаты. Потому что сегодня фактически этот бизнес дробится, и они работают как малый бизнес. В результате эксперимента мы рассчитываем на обеление сектора, государство получит рост сбора подоходного налога и страховых взносов. И все должны быть довольны. По итогам эксперимента посмотрим, стоит ли его продлевать», - прокомментировал журналистам Силуанов.

Антон Силуанов добавил, что будет определено порядка 500 ресторанных сетей, для которых будет установлен особый налоговый режим.

Напомним, 4 июня во время пленарного заседания на ПМЭФ президент Владимир Путин объявил о пяти новых мерах поддержки бизнеса в России. Среди них ослабление антимонопольного контроля, возврат комиссий за использование системы быстрых платежей и увеличение доля госзакупок у малого бизнеса.