Угрозы кудриномики

На ПМЭФ председатель Счётной палаты Алексей Кудрин объявил о том, что России придётся (читай - просто необходимо, в срочном порядке!) покинуть ряды сырьевых держав, сокращая добычу природных ресурсов.

Очевидно, что это - путь в никуда, ибо ограничения на доступ к технологиям, выставленные коллегами Кудрина по либеральному цеху для России, в том числе, и в незаконном санкционном формате, как раз ограничивают развитие национальной экономики. И, в совокупности с "резким сокращением добычи ресурсов", неизбежно вызовут шок и коллапс. Либеральный шок и либеральный коллапс, потому что "Запад нам не поможет".

В бытность Кудрина главой Минфина, просто напомню, страна всеми силами, в ущерб развитию собственных отраслей, стремилась в ряды Всемирной торговой организации, чтобы стать "как все цивилизованные страны"... Ну, вступили-вошли. И где теперь это ВТО, на которое потратили столько сил и средств, вернее, где её судебные инстанции, когда другие страны-члены незаконно, под надуманными предлогами вводят ограничения для развития свободных рыночных отношений?

Вопрос, конечно, риторический. Но только на первый взгляд.

Именно либеральный блок правительства, к которому Кудрин принадлежал (и принадлежит сейчас, опосредованно) ответственен за то, что Россия, следуя всем этим ВТО-шным ограничениям, потеряла время и темпы развития.

И теперь нам предлагается вновь поверить в добрые, благие намерения, которыми сами знаете куда выстлана дорога?

Россия получила серьёзные конкурентные преимущества и, главное, время именно благодаря своему ресурсному статусу.

Никто и не собирается сидеть "на нефтяной игле" (это, кстати, в прошлом), но наращивать добычу ресурсов необходимо, если мы не хотим утратить свою долю рынка.

Страна заинтересована в сбалансированном развитии экономики без внешнего (спасибо!) руководства или даже вмешательства.

Структура экономики России сейчас и так меняется, кстати. Резкие движения, к которым призывает председатель Счётной палаты, могут её деформировать и привести к необратимым, плачевным последствиям.

И где будет господин Кудрин, когда они наступят? Читать лекции в каком-нибудь американском университете и писать мемуары, как какой-нибудь Андрей Козырев?

Думаю, что нам просто необходимо учитывать уроки прошлого, недавнего прошлого.

Вполне вероятно, что Кудрин, впрочем, имел в виду те "зелёные" ограничения, которые подразумевают новомодные концепции т.н. "зелёной экономики", за которую сейчас так сильно ратуют в США и в ЕС.

Так нам известно, что и как намерены сделать наши "партнёры" с экономиками разных интересных им стран, в результате этих нововведений. Нам известно и то, что резким сокращением добычи углеводородов эту проблему отнюдь не решить. Напротив, разумный энергопереход, плавная эволюция энергетической отрасли, ставка на низкоуглеродные проекты традиционной углеводородной энергетики - это единственная возможность реализовать «зелёную повестку».

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