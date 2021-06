Группа Little Big перепела хит Backstreet Boys

Ролик представляет из себя ожившую сказку, в которой замухрыжка Золушка при помощи бодипозитивной Феи-крестной превращается в красотку

Как прирожденные маркетологи, группа Little Big решили ковать железо, пока горячо. И сразу после скандального интервью солистки Софьи Таюрской, в котором она раскрыла тайну личных отношений с Ильей Прусикиным, коллектив выпустил новый клип.

В музыкальном смысле все, как обычно — ничего нового.

В драматургическом — тоже.

Ролик представляет из себя ожившую (после открытия книги) сказку, в которой замухрыжка Золушка (Софья Таюрская) при помощи бодипозитивной Феи-крестной превращается в красотку в розовом платье. В какой-то степени автобиографический для Таюрской сюжет.

Правда, Софья, поющая голосом ранней Бритни Спирс, работала над внешностью исключительно сама, тогда как ее героиня ложится под нож пластических хирургов: увеличивает грудь, корректирует подбородок и делает круговую подтяжку.

От доброй Феи преображенная Золушка получает суперавто и начинает новую жизнь, тогда как принц (Илья Прусикин), сильно напоминающий карикатурного Петра I с Дворцовой площади, зазывающего фотографироваться, живет во дворце с майнинговой фермой, где криптовалюту генерируют бородатые гномы. Они выступают в клипе косплейщиками известных мемов: с блондинкой и пятью темнокожими парнями (Белоснежка сидит на диване, а над ней нависают 7 гномов), танцующие с гробом (гномы хоронят хозяйку)

В образе одной из сестер появляется певица Глюкоза. А вместо туфельки главная героиня примеряет розовый «крокс». И вроде бы Золушка и Принц обретают счастье, но Принц оказывается изменником и заглядывается на Русалку во время застолья, поэтому разочаровавшаяся Золушка возвращается домой и расколдовывает овцу — она обращается в голубоглазого блондина.

Так бывает только в сказке, намекает финал, в котором рыгающий голубоглазый красавец с мешками под глазами пьет пиво на старом кресле, пока Золушка успокаивает ребенка на руках.

Можно сказать, что Little Big снял своеобразный ответ участнице «Евровидения-2021» Маниже с клипом Russian Woman (кстати, в середине клипа среди танцоров есть и девушка в кокошнике), ведь в Everybody обыгрывается тот же самый идейный посыл: даже если ты Золушка и тебе несказанно повезло, закончится все, как у всех (everybody) — придется стоять у плиты и воспитывать орущих детей. Такая уж у женщин в России планида.

Кстати, кавер на Everybody — один из треков нового мини-альбома, где есть перепетые хиты группы Aqua, Надежды Кадышевой и Ricchi e Poveri.