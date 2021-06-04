Мотор не выдержал. Умер создатель легендарной "десятки" Владимир Каданников

Имя Каданникова связывают с разработкой некоторых новых вазовских моделей, но самое главное его достижение, как можно понять уже сейчас, в том, что он сохранил завод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушел из жизни Владимир Каданников — легендарный директор АвтоВАЗа. Ему было 79 лет, он нещадно курил, умудряясь сохранять при этом отличную физическую форму, а как-то в 90-х, на мой вопрос, делает ли он по утрам зарядку, достал очередную сигарету и, усмехаясь ответил: «Я тебе, что, пионер?». Умер Владимир Каданников в Москве, как сообщает ресурс "Автодром.ру", от ковида.

Трудовой путь Владимир Васильевич начинал на Горьковском автозаводе, но когда в Тольятти началось строительство нового автогиганта, перешел туда.

Генеральным он стал на волне перестройки, в 1988-м году, в духе времени его избрали на конференции трудового коллектива. Но это не было конъюнктурное противостояние народа и верхов — «за» были и рабочие, и специалисты, и власти. Настолько был высок его авторитет и как специалиста и как человека.

До того, как занять кабинет гендиректора, Каданников возглавлял Научно-технический центр АвтоВАЗа — знаменитый НТЦ, элитное подразделение, где разрабатывались новые модели самого массового автомобиля страны Советов.

Имя Каданникова связывают с разработкой некоторых новых вазовских моделей, но самое главное его достижение, как можно понять уже сейчас, в том, что он сохранил завод. Хочется верить, что именно этим стремлением были продиктованы и альянс с Березовским, и участие в его проектах АВВА (сбор у населения денег под выпуск «народного автомобиля» — автомобиль не выпустили, деньги народу не вернули) и Логоваз (через эту структуру перепродавались вазовские автомобили).

Из той же серии - сосуществование с самарскими криминальными группировками, которые, было время, просто выкатывали себе машины с конвейера. «Мы с этим совершенно не справлялись», скажет Каданников позже в одном из интервью. По сути, автозавод стал на какое-то время добычей, за которую дрались и волжские братки, и представитель высших политических кругов того времени Березовский. Нажился ли на этом сам Каданников? Во всяком случае, в списке богатейших людей страны гендиректор замечен не был. А вот завод и коллектив сохранил.

В 1996-м Каданников назначен зампредседателя правительства РФ — при Викторе Черномырдине. Среди его начинаний на этом посту — стремление развить систему грузовых автоперевозок. Но тогда главным способом доставки грузов по стране была железная дорога, и своего куска МПС отдавать не собирался. Были споры с железнодорожниками. В том же году автозаводец покинул Белый дом. А в 2005 ушел с поста президента АвтоВАЗа. Впоследствии занимался банковской деятельностью.

ЧЕМ ЕЩЕ ИЗВЕСТЕН КАДАННИКОВ

- Разрабатывал и по сути спас автомобиль ВАЗ-2110. «Десятка» была готова, но запуск конвейера едва не сорвался. Рассказывают, что Каданников волевым решением распорядился отсрочить выплату налогов предприятием — и сэкономленных денег хватило на запуск производства.

- Любил немецкие машины, но в Тольятти ездил на «десятке»

- Разработчик «Нивы» ВАЗ-2123

- При нем планировался и строился автосборочный завод, на котором стартовал выпуск Лады-Калина.

- Каданников готовил АвтоВАЗ к акционированию и в 1994 году стал первым президентом нового АО.

- Герой Социалистического Труда

- Почетный гражданин Тольятти.

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