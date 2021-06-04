«Моя родная земля — мой Казахстан!»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассматривает новый национальный символ

4 июня Республика Казахстан празднует День государственных символов независимого государства, которому в нынешнем году исполняется 30 лет. В этот день 29 лет назад на пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета республики были утверждены флаг, герб и гимн и независимого Казахстана. На флаге небесно-голубой цвет символизирует мир, благополучие и целостность страны, «золотой орёл небесный» олицетворяет независимость и прозорливость, солнце – изобилие и силу.

Основной цвет флага

Инициатива создания современных государственных символов Казахстана принадлежала историку, академику Манашу Козыбаеву, который в последние годы Советского Союза был народным депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Более чем за год до провозглашения независимости академик обратился к президенту Казахской ССР Нурсултану Назарбаеву с письмом, в котором говорилось: «В связи с введением президентства считаю необходимым усовершенствовать существующую систему символики и атрибутики власти, ибо оно имеет исключительное политическое и воспитательное значение».

Манаш Козыбаев отмечал, что гимн Казахской ССР был написан в эпоху культа личности и отражал идеологию времён сталинизма. В свою очередь герб был принят в тот период, когда республика оставалась аграрной, поэтому главным геральдическим символом служили снопы колосьев. И гимн, и герб не соответствовали реалиям Казахстана рубежа 1990-х, академик считал, что символика должна отразить национальный колорит, исторически сложившееся своеобразие республики, её социально-экономический облик, а также «роль и место суверенной республики в составе советской федерации».

В письме главе Казахстана академик Козыбаев предложил на конкурсной основе создать новые символы республики. К этому предложению деятельно присоединился член Президентского Совета Казахской ССР Мырзатай Джолдасбеков, который позже станет ректором Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поддержал эту инициативу. Была создана специальная рабочая группа, которая занялась разработкой нового текста гимна, нового герба и флага.

В 1992 году на сессии Верховного Совета республики было рассмотрено 453 эскиза и более 140 письменных предложения по проекту флага. Предложения поступали не только из Казахстана, но и из Турции, Германии, Монголии, республик только что провозглашенного Содружества Независимых Государств. Свой эскиз флага представил художник и реставратор Шакен Ниязбеков, который, по словам супруги, хорошо знал историю казахского народа, её древнетюркский период и культ неба, который определил выбор основного цвета флага. Проект художника Ниязбекова был признан победителем, окончательные корректировки в него внёс Нурсултан Назарбаев.

«Акт принятия Верховным Советом новых государственных символов Казахстана обозначает для казахстанского народа и представителей других национальностей, населяющих республику, не просто замену старых, обветшалых атрибутов классового, тоталитарного общества. Это свидетельство окончательного поворота республики к построению демократического и правового государства, к созданию нового общества, основанного на принципах суверенитета личности, единства его этнически многообразного народа», – подчеркнул в своём выступлении 4 июня 1992 года на пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета республики Нурсултан Назарбаев.

Один из авторов герба независимого Казахстана Шот-Аман Велиханов

6 июня 1992 года в алматинском Театре оперы и балета им. Абая первый президент Казахстана принёс присягу на новом флаге, после чего знамя было торжественно поднято над резиденцией президента и зданием Верховного совета республики. Эта историческая веха была отмечена праздничным салютом артиллерийских залпов.

Шакен Ниязбеков ушёл из жизни семь лет назад, в 2014 году. В телеграмме родным и близким художника Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев писал: «Обладая уникальным талантом, он творил в духе патриотизма, и то, что он стал автором Государственного флага Республики Казахстан, является проявлением безграничной любви к своему Отечеству».

Крылатые кони казахской мифологии

Герб Республики Казахстан был выбран из более чем 300 эскизов, победителями стали архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов. В основу государственного символа положена верхушка купола юрты в виде решётчатой крестовины, вписанной в круг, крылатые кони казахской мифологии и название республики. Идею пятиконечной звезды предложил президент Нурсултан Назарбаев. Герб раскрашен в цвета флага золотой и голубой. Круглая форма герба символизирует бесконечное развитие, образ крылатых коней – полёт в будущее. В ноябре 2018 года на гербе Казахстана появилось название страны на латинице – Qazaqstan.

Шот-Аман Велиханов умер 31 марта 2021 года. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося архитектора, одного из авторов герба независимого Казахстана.

Для придания песне более торжественного звучания Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст. Исторический документ с личными пометками Назарбаева сегодня хранится в архиве библиотеки первого президента РК

«Шот-Аман Идрисович был человеком, внесшим своим многогранным талантом, высоким интеллектом и трудолюбием большой вклад в развитие национальной архитектуры. Он был руководителем творческой группы, создавшей Монумент Независимости в Алматы, а также автором множества памятников и архитектурных объектов, ставших культурным достоянием нашей страны. За свою жизнь он воспитал много талантливых учеников и оставил ряд научно-исследовательских работ. Верю, что его яркий образ навсегда останется в памяти нашего народа», - говорится в телеграмме.

А современный гимн Казахстана был окончательно утверждён к 2006 году, до этого момента звучал старый текст, написанный во время Великой Отечественной войны поэтом Каюмом Мухамедхановым. В основе нового гимна лежит популярная песня, написанная в 1950-х годах на стихи «Мой Казахстан», автором которых стал поэт Жумекен Нажимеденов. Тогда же композитор Шамши Калдаяков написал к стихам музыку. В текст песни были внесены небольшие поправки, и 7 января 2006 года гимн Казахстана был официально утверждён. Он впервые прозвучал 11 января того же года во время инаугурации вновь избранного президента Нурсултана Назарбаева.

«Лучший предмет для гордости – социально-экономические достижения»

По словам директора Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеева, казахстанцы уважительно и даже трепетно относятся к своей государственной символике. «Преобладающее большинство граждан, начиная с детского сада, знает наизусть текст гимна, авторов герба и флага, историю их создания, – говорит политолог. – И это не показушное проявление патриотизма, а устоявшийся за годы Независимости процесс усвоения общепринятых всеми социальных и культурных норм».

«Молодое поколение чаще стало обращаться к флагу и гимну страны. В первую очередь это связано с участившимися победами наших земляков на международной арене в сфере культуры и спорта. Именно это является очень крепкой сплачивающей основой. Однако самый лучший предмет для гордости – это социально-экономические достижения. Поэтому для любой власти достаточно прилагать конкретные усилия в этом направлении. Проще говоря, когда делаешь страну успешной, автоматически возникает желание быть сопричастным к этому успеху. Когда люди ощущают реальное благополучие на себе, то и гимн в душе играет постоянно», – сказал Уразгали Сельтеев.

Гимн Республики Казахстан состоит из двух куплетов и припева, в котором звучат такие слова:

«О, мой народ! О, моя страна!

Я посаженный тобой цветок,

Я твоя льющаяся песня, моя страна!

Моя родная земля — мой Казахстан!»