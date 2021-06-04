Эксперты: «Единая Россия» помогает правительству и регионам выполнять поручения Путина по развитию инфраструктуры

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

«Единая Россия» поможет регионам в развитии объектов инфраструктуры. Речь идет о работе по всем направлениям — от ремонта дворов до строительства масштабных объектов.

Крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. Это такие объекты, как Северный широтный ход на Ямале, автомагистраль «Центральная» в Самарской области, комплексное развитие Нижегородской агломерации, строительство метро в Челябинске и других. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию партии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня.

- В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому «Единая Россия» обратилась к президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов, - напомнил Андрей Турчак.

Это такой механизм поддержки регионов в реализации крупных инфраструктурных проектов, как предоставление длинных бюджетных кредитов под низкий процент. Вместе с правительством партия прорабатывает критерии участия регионов в этой программе. Главное условие - программа должна быть доступна всем регионам без исключения.

Организаторы сессии на питерском форуме отметили, что регионам пора приступать к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия готова оказать им в этом всестороннюю поддержку.

«Набираем проекты на 1 триллион рублей»

Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдавать по ставке не более трех процентов годовых со сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей.

- Отработав первые 500 миллиардов рублей, я считаю, мы должны обращаться уже за следующими 500 миллиардами, поэтому мы проектов набираем на 1 триллион рублей и на комиссии по региональному развитию будем их рассматривать, – отметил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт и инфраструктуру, которая создает рабочие места. Хуснуллин отметил, что деньги должны дойти до всех регионов, вне зависимости от уровня их обеспеченности.

Расходы на строительство физкультурных комплексов выросли вдвое

Как рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, «Единая Россия» давно ставила задачу создания механизмов для появления «длинных дешевых денег» на инфраструктурные проекты.

- Многие губернаторы уже активно включились в работу, чтобы заявиться и войти в эти проекты. И здесь мы получим налоги, рабочие места, загрузки предприятий. А это — принципиальное изменение качества жизни всей страны и Арктики, - заметил Дмитрий Артюхов.

Не менее важны и проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры, в том числе спортивной. Во время совместной работы с правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы депутаты «Единой России» добились двукратного увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В сравнении с прошлым годом расходы выросли от одного до двух миллиардов рублей.

- Физкультурно-оздоровительные комплексы сейчас строятся по всей стране. В Севастополе уже - два таких объекта: в селе Орлином и в Северной стороне, - рассказал губернатор города, секретарь реготделения «Единой России» Михаил Развожаев.

Школьникам предлагают самим разработать дизайн школы

Работает «Единая Россия» и над обновлением уже существующих объектов. Так, в Кемеровской области действует программа «Моя новая школа». По ней здания учебных заведений, которые были построены больше 50 лет назад, переформатируют под современные реалии. Об этом рассказал глава региона, член бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Цивилев. По его словам, это втрое дешевле, чем построить новую школу, а работы занимают менее года. Он предложил включить опыт Кемеровской области в партийный проект «Новая школа».

- Оставляем одни стены, предлагаем ученикам школы и их родителям вместе с учителями разработать дизайнерский проект. 28 школ таких мы уже сделали, — сказал глава Кузбасса.

Россияне потянулись к благоустройству

Особенно актуальны для регионов и программы расселения из аварийного жилья. По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, решению этих проблем смогло бы помочь деревянное домостроение. Ранее с подобным предложением выступали «Единая Россия», Минстрой и ДОМ.РФ.

- Я бы предложил сегодня использовать именно вопросы переселения из аварийного жилья и включения их в такой законодательный ресурс, как деревянное домостроение. Несколько компаний уже заявились на территории Иркутской области, они готовы включиться в этот вопрос. Мы даем возможность жителям использовать свой ресурс, они хотят получать земельные участки — пожалуйста, есть деревянное домостроение, - отметил глава региона.

Интересно, что сами россияне стали уделять больше внимания вопросам развития городских территорий. Это и парки, и скверы, и собственные дворы. В апреле-мае в голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 миллионов человек. Как напомнил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров,действующая сейчас программа формирования комфортной городской среды, которую реализует правительство, выросла из партпроекта «Единой России» «Городская среда».

- В 2016 году именно кандидатами от «Единой России» был выявлен запрос населения на работу по благоустройству — в том числе, дворов. Сегодня мы видим, как преображаются города и села. Какой колоссальный эффект имеет это для каждого человека, для общества в целом. Мы видим, что активность людей в голосовании подчеркивает его значимость, их небезразличное отношение к своему городу, поселку, двору и улице. Я уверен, что это один из самых эффективных проектов партии, - отметил Дмитрий Азаров.

«Один из главных приоритетов - рост доходов россиян»

Как сообщил по итогам партийной сессии Андрей Турчак, предложения глав регионов могут войти в программу «Единой России» на выборах в Госдуму.

- Программа сейчас готовится. 19 июня на Съезде партии она будет принята за основу. Наши кандидаты, которые в этот день будут утверждены, поедут в регионы обсуждать ее с жителями, с депутатами регионального, муниципального уровня, с общественниками. Нам бы хотелось к концу августа сверстать программу с опорой на региональное мнение, чтобы она по праву называлась народной программой. В августе мы планируем утвердить ее в окончательной редакции, — сказал Андрей Турчак.

Все темы, которые были затронуты в ходе партийной дискуссии на питерском форуме, напрямую связаны с задачами, поставленными президентом в Послании.

- Речь идет о том, что партия в настоящее время помогает и правительству, и регионам в реализации задач, поставленных главой государства. Для этого требуются и законодательные решения на федеральном и региональном уровне, и другие организационные вопросы — в том числе, обсуждение всех этих проектов с обществом. Партия «приземляет» реализацию проектов в регионах, - объясняет политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.

Ранее президент на встрече с «Единой России» отметил, что эту работу нужно и дальше активизировать.

- Видим, что партия ее продолжает. Все эти проекты важны для регионов: это новые налоги, новые рабочие места. Это, в том числе, вопрос роста доходов граждан - что на сегодняшний день Президентом также зафиксировано как один из главных приоритетов экономической политики, — отметил Дмитрий Бадовский.