Филипп Киркоров и брошенный любовник Бузовой шокировали публику своим поведением

Филипп Киркоров и Давид Манукян шокировали публику своим поведением Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров появился на премии Муз-ТВ под ручку с Давидом Манукяном. Артисты приехали на мероприятие в кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами, в окружении мускулистых красавцев. Филипп был в белоснежном костюме и сорочке, украшенной алой каймой. А брошенный любовник Ольги Бузовой нарядился, как жених, в черный костюм, белую рубашку и нацепил бабочку. Мужчины держали в руках бордовые розы и не расставались ни на секунду.

Филипп Киркоров и Давид Манукян шокировали публику своим поведением. В окружении полуголых красавцев артисты проследовали на красную дорожку. Они были в прекрасном расположении духа, мило улыбались всем вокруг, периодически обнимались. На вопрос светских хроникеров: "Что вообще происходит?" Филипп разоткровенничался.

Артисты приехали на мероприятие в лимузине, украшенном цветами, в окружении мускулистых красавцев Фото: Иван МАКЕЕВ

"Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене", - поведал Киркоров, обнимая Даву. Мужчины задорно хохотали.

Затем Филипп сообщил, что он вместе с Манукяном собирался отправиться к монахам на Афон, однако из-за пандемии коронавируса святые места пока закрыты для посещения прихожанами. "Нам надо побыть в келье, помолиться", - Филипп показал характерный жест, приставив пальцы ко лбу.

Филипп Киркоров появился на премии Муз-ТВ в компании Давида Манукяна Фото: Иван МАКЕЕВ

Он поведал, что на Пасху вместе с Манукяном ходил в церковь. "Очень сложно нам появляться где-то. Люди сразу забывают про мероприятие, сразу начинаются автографы. Ты в этот момент теряешь способность быть самим собой", - отметил певец.

Однако артисты все равно в ближайшее время намерены улететь на курорт. А вот куда, - Филипп Бедросович не сообщил. Мол, тайна.

Когда же корреспондент kp.ru спросил Киркорова про Бузову, Филипп ударил девушку розой и удалился прочь в сопровождении Давы.