Матери пригрозили судом за интерес к школьной программе ее дочери

Перед тем, как отдавать свое чадо в подготовительную группу, женщина решила узнать, как там обстоят дела с преподаванием гендерной теории и антирасизма Фото: Shutterstock

Николь Солас из округа Род-Айленд никак не ожидала, что здоровый родительский интерес к тому, чему учат ее маленькую дочку в начальной школе, обернется для нее травлей, обвинениями в расизме и угрозой иска в суд, сообщает телеканал FoxNews.

Перед тем, как отдавать свое чадо в подготовительную группу, женщина решила узнать, как там обстоят дела с преподаванием гендерной теории и антирасизма. Информации на сайте она не нашла и позвонила директору школы.

Администратор заверила родительницу, что та может быть абсолютно спокойна, у них — «приличное заведение», где учителям запрещено называть своих учеников мальчиками и девочками, а на занятиях детишки «переосмысливают американские основы Дня благодарения» и других «культурных и исторических явлений».

Не удовлетворившись столь пространными объяснениями, Николь сделала запрос в рамках закона о доступе к публичным документам, потребовав предоставить ей официальный учебный план. Правда, в полученных инструкциях не удалось обнаружить упоминание описанных директором норм общения, равно как и восхваляемых школой занятий, по мнению Солас, преследующих целью «пристыдить детей за их американское наследие».

- То есть в официальных документах нет никаких установок касательно антирасизма и гендерной теории, и учителя преподают это нашим детям в обход закона. Родители по всей стране должны начать привлекать к ответственности своих школьных чиновников. Они - наши государственные служащие. Они работают на нас. Они не должны быть тиранами в классе, - выразила свое мнение взволнованная мать.

В ответ члены школьного совета обвинили Солас в расизме, а министерство образования округа пригрозило женщине судом.

Однако Николь сдаваться не намерена и собирается бороться с «антибелым» произволом.

- Это то, что они делают. Они клевещут на людей, которые задают им вопросы, которые с ними не согласны, и это просто ложное обвинение в расизме, которое они используют везде и всюду, чтобы заставить вас замолчать. Они сводят все до цвета кожи. Я не работаю, меня не могут уволить или запугать, так что я добьюсь правды, - заявила Солас.