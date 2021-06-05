За время самоизоляции уровень преступности в мире снизился больше, чем на треть

Разбойных нападений стало меньше в среднем на 35 процентов. Лидером здесь оказалась “Барселона” - европейская туристическая Мекка Фото: Shutterstock

Пандемия унесла жизни около четырех миллионов человек на планете, но у любой медали есть оборотная сторона. Существуют свои плюсы даже у такого абсолютного зла, как коронавирус. К такому диалектическому выводу выводу пришла международная команда ученых, которая изучала деликатный вопрос: как повлияли пандемические ограничения на деятельность работников ножа и топора?

Пандемия - уникальный социальный эксперимент

Исследователи анализировали ежедневные отчеты о регистрации преступлений департаментов полиции 27 мегаполисов из 23 стран мира. Для ученых вспышка COVID-19 стала уникальной возможностью наблюдать за ситуацией, когда в роли подопытных кроликов оказалось практически все население Земного шара. Социологи собирали данные по шести категориям преступлений: 1. разбой; 2. кража; 3. квартирная кража; 4. грабеж; 5. кража автомобиля; 6. убийство.

- Меры блокировки, которые принимали правительства многих стран, создали идеальные условия для серии естественных экспериментов, - говорит доктор Эми Ниветт из Утрехтского университета автор исследования. - Мы хотели проверить две концепции преступности, которые по разному описывают, как ограничения прав населения на передвижение, вызванные, например, стихийными бедствиями, отключениями электроэнергии или эпидемиями, влияют на уровень криминала.

Одна из гипотез, по словам доктора Ниветт, предполагает, что такие ограничения повышают уровень стресса, раздражения, гнева и в результате преступники с удвоенной энергией берутся за свое черное дело. В свою очередь теория возможностей, напротив, гласит, что политика “оставайтесь дома” прервала привычные маршруты перемещений горожан, как следствие - пути мотивированных преступников и их потенциальных жертв стали расходиться. Таким образом, введение пропускной системы, штрафов и прочих прелестей должны были привести к снижению преступности.

Вирус подтолкнул злодеев к онлайн-жульничеству

Обработка статистических данных продемонстрировала удивительные результаты.

- Во всех 27 городах (см. полный список ) количество грабежей сократилось в среднем на 46 процентов.

- Число краж упало на 47 процентов.

- Разбойных нападений стало меньше в среднем на 35 процентов. Лидером здесь оказалась “Барселона” - европейская туристическая Мекка, где число разбойных нападений и грабежей сократилось соответственно на 84 и 80 процентов. Кстати, количество краж в городе, где играет Лео Месси, сократилось в 10 (!) раз - до 38 в день.

- Автомобилей стали угонять на 39 процентов меньше.

- Квартирные кражи - снижение на 28 %. Странно, что здесь снижение не такое большое, хотя, казалось бы: что вообще тут можно украсть, когда все сидят дома? Однако ученые объясняют это особенностями статистики - не во всех странах видят разницу между тем забрался ли жулик в частный дом или в магазин, офис или склад. А эти объекты во время пандемии оставались без должного присмотра.

- Меньше всего пандемия повлияла на число убийств - их количество сократилось только на 14 процентов. Здесь, по мнению Эми Ниветт, свою роль сыграли два обстоятельства. Во-первых, значительная часть убийств происходит на бытовой почве, часто убийца и жертва могут быть членами одной семьи. Здесь самоизоляция могла только усугубить ситуацию. Во-вторых, большое количество покойников появляется в результате криминальных разборок между преступными группировками, когда бандиты, торговцы наркотиками и прочая шушера делит между собой сферы влияния. А быки и громилы не обращают особого внимания на штрафы за нарушение блокировки.

Максимальное падение преступности наблюдалось на 2-5 неделе после введения коронавирусных ограничений. Затем активности романтиков с большой дороги начинала вновь расти. Но авторы декретов о блокировке и не ставили перед собой задачи искоренения преступности, ее снижение стало побочным эффектом борьбы с Sars-Cov-2.

Вирус оставил мошенников без работы, но авторы исследования полагают, что далеко не все из них встали на путь исправления. Многие переключились в сферу онлайн-жульничества. Активизация работы тюремных колл-центров и “службы безопасности Сбербанка” яркое тому подтверждение.

Преступность победят не карательные органы?

- Пандемия помогла нам понять социальные процессы и механизмы, которые влияют на уровень уличной преступности в городах, - считает один из авторов исследования профессор Мануэль Эйснер, директор Центра исследования насилия в Кембриджском университете. - Никаких выпивох в барах и пабах, которые затем оказываются на улицах. Никаких праздных зевак и фанатов на футбольных матчах и музыкальных тусовках. Ограничения перекрыли соки, которые питают городскую преступность. Ведь она всего лишь разновидность городской активности.

Ученые полагают, что изменяя распорядок дня и организацию общественного пространства (особенно в кварталах, где располагаются ночные клубы и прочие злачные места) можно так устроить жизнь мегаполисов, чтобы злодеи их потенциальные жертвы пересекались гораздо меньше.

Ряд принципов создания безопасного городского пространства и сейчас уже активно используется. Среди них концепция социального перемешивания, которая предполагает создание микрорайонов, где соседствуют коттеджи состоятельных горожан, дома малоэтажной застройки для среднего класса и многоэтажки эконом-класса для граждан победнее. Хороший ход - расселение анклавов, где компактно селятся люди по религиозному, расовому или социальному признаку (расселять нужно не только Гарлем, но и Рублевку). Сюда же относят создание парковых и прогулочных зон, игровых и спортивных площадок… Теперь эту коллекцию инструментов можно будет значительно расширить.

Это исследование означает новый поворот в знаменитом споре по поводу “эры милосердия” из фильма “Место встречи изменить нельзя”. Ну, вы помните: “Преступность у нас победят не карательные органы, а естественный ход нашей жизни. Человеколюбие, милосердие,” - считал персонаж Зиновия Гердта. На что Шарапов отвечал: “Нет, с бандюгами покончим мы - карательные органы!” Возможно “эру милосердия” приблизят не только доброта и мудрость, о которой говорил герой Гердта, но и научное знание, полученное в результате борьбы со смертоносной пандемией.

КСТАТИ

Города-участники исследования

Амстердам

Барселона

Брисбен

Ванкувер

Ганновер

Гуаякиль

Кали

Лима

Лондон

Любляна

Мальме

Мендоза

Мехико

Монтевидео

Музаффарпур

Окленд

Рио-де-Жанейро

Сан-Паулу

Сан-Франциско

Сеул

Стокгольм

Таллин

Тель-Авив

Торонто

Хельсинки

Цюрих

Чикаго