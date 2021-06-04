Путин: консультации о мирном договоре с Японией необходимо продолжать

Президент заявил, что переговоры о мирном договоре надо продолжать несмотря на поправки в конституцию России Фото: REUTERS

Вечером в пятницу, 4 июня, Владимир Путин на ПМЭФ в режиме видеосвязи пообщался с главами международных информационных агентств. Главред японского «Киодо ньюс» Тору Мидзутани спросил президента, как Россия и Япония смогут заключить мирный договор, если конституция после поправок не предусматривает передачу наших территорий кому бы то ни было.

- Японская позиция не раз менялась. В 1956 году речь шла о двух островах. Потом из-за японской стороны переговоры прекратились. Потом возобновились, и речь пошла уже о четырех островах. Но Россия и Советский Союз никогда с этой позицией не соглашались, - напомнил Путин.

Президент заявил, что переговоры о мирном договоре надо продолжать несмотря на поправки в конституцию России.

- В ходе дискуссий мы поставили ряд вопросов, в том числе связанных с проблемами безопасности. Нас интересовало, как мы будем решать эти вопросы, имея ввиду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии. Не окажутся ли такие системы на расстоянии, способном угрожать России. К сожалению, однозначного ответы мы не получили, - констатировал президент.